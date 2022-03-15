【科指破底】科指跌7%後拗腰　騰訊力守300關、嗶哩嗶哩快手回升3%

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【油價】國際油價挫逾5% 紐約期油再穿100美元 「三桶油」齊跌、中石油跌近4%
恒生科指波動甚大，今早先裂口低開並一度跌7%，低見3507點再創上市低後，再拗腰倒升1.6%報3841點，現回落至3716點，跌1.7%。阿里巴巴 （09988） 失守80元，現報76.1元跌6%。騰訊 （00700） 力守300關，開市插8%見305元，現跌3.7%，報319元。
另外，美團 （03690） 亦一度跌7.6%低見104.1元，一度拗腰倒升6.1%，現報113.3元升0.4%。另外，快手、嗶哩嗶哩 （09626） 同樣倒升3%。小米 （01810） 回升0.5%。
至於京東 （09618） 續跌3%、百度 （09888） 跌0.3%。萬國數據 （09698） 更是慘淡，昨暴跌28.7%後，今再插8%。
電動車三寶理想汽車 （02015） 由一度跌逾19%現跌幅收窄至3%，又回落至跌9%，蔚來 （09866） 亦跌9%，而小鵬汽車 （09868） 由瀉一成收窄至跌2%。
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編輯：姚卓然