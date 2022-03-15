【科指破底】科指跌7%再創上市低　ATM曾齊挫逾7%、阿里跌穿80元騰訊力守300關

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【港股市況】恒指低開600點後跌幅擴 早段曾挫逾900點（不斷更新）
恒生科指再度破底，裂口低開並一度跌7%，低見3507點，再創上市低，現跌5.8%，報3564點。阿里巴巴 （09988） 再跌8%穿80元，現報74.1元。騰訊 （00700） 力守300關，開市插8%見305元，現跌6%，報312元。
另外，美團 （03690） 亦一度跌7.6%低見104.1元，現跌4.5%，報107.3元。小米 （01810） 跌4.5%，報11.92元。
第二上市股同樣未止跌，京東 （09618） 跌9%、百度 （09888） 跌4%、嗶哩嗶哩 （09626） 跌2%。萬國數據 （09698） 更是慘淡，昨暴跌28.7%後，今再插12%。
電動車三寶亦再下挫，理想汽車 （02015） 跌16.7%，成為跌幅最大的科指成分股。小鵬汽車 （09868） 跌8.8%，蔚來 （09866） 亦跌12%。
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編輯：姚卓然