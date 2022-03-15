【科指破底】科指「倒V」式跌8%、失守今早低位　閱文重挫25%

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【思捷330】ESPRIT管理層大換血 新CEO、CFO和電子及營銷總監上任
恒生科技指數全日波動甚大，今早先裂口低開並一度跌7%，再拗腰倒升1.6%報3841點，惟尾市科技股跌幅加劇，更失守早市低位，最新跌303點或8%，報3474點。恒生科技指數全日走勢呈「倒V」狀態。
阿里巴巴 （09988） 失守80元，報72元跌11%。騰訊 （00700） 失守300關，跌9.6%，報299.8元。騰訊同系閱文 （00772） 大跌25%。
另外，美團 （03690） 早市曾跌7.6%低見104.1元，一度拗腰倒升6.1%，尾市再跌4%。快手 （01024） 曾倒升6%，現跌6%。
今早也明顯轉升的股份如SaaS股明源雲 （00909） 最新倒跌8%，金蝶 （00268） 跌2.2%，已算表現較佳成份股。
美國、香港兩地上市股份，嗶哩嗶哩 （09626） 倒升3%後再跌5%，京東 （09618） 則續跌一成，百度 （09888） 跌8%。萬國數據 （09698） 更是慘淡，昨暴跌28.7%後，今再插20%。
電動車三寶理想汽車 （02015） 恢復跌逾19%，蔚來 （09866） 跌11%，而小鵬汽車 （09868） 再瀉一成。
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編輯：姚卓然