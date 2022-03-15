▲ 【科指破底】科指「倒V」式跌8%、失守今早低位 全日809億成交掟科網股

恒生科技指數全日波動甚大，今早先裂口低開並一度跌7%，再拗腰倒升1.6%報3841點，惟尾市科技股跌幅加劇，更失守早市低位，全日跌306點或8.1%，收報3472點。恒生科技指數全日走勢呈「倒V」狀態，科指成份股全日總成交890億元，佔港股總成交31%。

阿里巴巴 （09988） 失守80元，收市報71.25元，跌12%，成交124億。騰訊 （00700） 失守300關，連續兩日跌一成，收報298元，成交再增至367億。騰訊同系閱文 （00772） 更大跌24%。

另外，美團 （03690） 早市曾跌7.6%低見104.1元，一度拗腰倒升6.1%，尾市再跌6%，成交逾115億。快手 （01024） 曾倒升6%，最終倒跌7%。

今早也明顯轉升的股份如SaaS股明源雲 （00909） 全日倒跌8%，金蝶 （00268） 跌2.4%，已算表現較佳成份股。

美國、香港兩地上市股份，嗶哩嗶哩 （09626） 倒升3%後再跌5%，京東 （09618） 則續跌一成，百度 （09888） 跌7%。萬國數據 （09698） 更是慘淡，昨暴跌28.7%後，今再插20%。

電動車三寶理想汽車 （02015） 跌逾17%，蔚來 （09866） 跌13%，而小鵬汽車 （09868） 再瀉一成。

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編輯：姚卓然