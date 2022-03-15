▲ 【內房危機】富力9.8億元售倫敦項目予遠東發展

內房資金鏈依然緊張，房企為求「撲水」施展渾身解數。富力 （02777） 出售倫敦資產予遠東發展 （00035） ，代價為9,570萬英鎊（約9.77億港元）。

是次交易代價為9,570英鎊（約9.77億港元），不過遠東其交易總代價金額實為1英鎊；而遠東就轉讓公司間貸款應支付予富力的總代價，金額為95,702,559英鎊。而富力將有權選擇於交易完成後六個月向遠東發展購回目標公司的全部已發行股本及公司間貸款。

是次目標公司為一間於英格蘭及威爾士註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。目標集團為該發展項目的法定及實益擁有人。發展項目為位於英國倫敦Vauxhall的Vauxhall Square的混合用途計劃，經規劃許可15/05619/VOC及其後的非實質性修改批准，規劃同意總建築面積約13.3萬平方米的混合用途發展，包括住宅、酒店及宿舍、辦公室、零售及休閒。

目前主場地的發展項目尚未動工。根據獨立估值師Savills (UK) Limited於2020年10月的估值報告，發展項目的市值被評估為1.65億英鎊（約16.84億港元）。

可是，目標公司2020年除稅項及非經常項目前後的虧損為1.8萬英鎊，而2022年1月31日的未經審核資產淨值約為負60,732英鎊（約負62萬港元），又估計將於出售時錄得虧損約6,884.5萬英鎊（約7.02億港元）。

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編輯:姚卓然