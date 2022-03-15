【港股市況】恒指低開600點後跌幅擴　早段曾挫逾900點（不斷更新）

港股繼昨日「地震」後，恒生指數今早續低開600點，開報18931點，跌穿19000點關口。科指跌5.5%，報3569點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌8%；美團 （03690） 跌逾7%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

即市走勢：

【09：48】阿里巴巴 （09988） 最新跌近9%，低見73.05元。騰訊 （00700） 跌近6%，低見305.2元；美團 （03690） 跌逾4%，低見103.5元。

【09：42】恒指早段曾挫逾900點，低見18597點，最新跌勢略為喘定，報18824點，跌708點。

【09：33】大市一度跌約800點，低見18714點。

【09：32】大市開市後跌逾700點，報18796點，跌736點。

【09：27】贛鋒鋰業 （01772） 績後跌近3%。贛鋒鋰業去年淨利51.75億元人民幣，按年升405%。

【業績｜電池股】贛鋒鋰業去年多賺4倍錄淨利51.75億元人民幣 受惠新能源車及儲能行業快速發展

【09：22】恒生指數續低開600點，開報18931點，跌穿19000點關口。科指跌5.5%，報3569點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌8%；美團 （03690） 跌逾7%。

【中概股股災】摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」 騰訊美團京東目標價至少削半（附目標價）

【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元 41家投行首家看淡

【09：13】期指低開485點，報19100點。

【09：04】恒指黑期跌322點，報19199點；道指期貨升28點，報32973點。

【08：40】【配股潮】維珍妮控股股東減持6000萬股 套現3億元

【08：34】【內房危機】龍光提出「19龍控01」展期方案 本金展期15個月

【08：13】【盈喜盈警】瑞房去年扭虧為盈 料轉賺16億元人幣

【08：12】【業績｜媒體股】鳳凰衛視旗下鳳凰新媒體上季轉虧蝕2億元人民幣 股價昨大瀉12%

【07：45】港股ADR收報19122點，跌409點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.84元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報319.13元，較港收市價低12.67元或3.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.1元，較港收市價低4.8元或5.9%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】道指一度飆451點，惟午市傳出俄羅斯與烏克蘭第四輪和談無突破，即隨標指與納指倒跌，道指收市升1點，報32945點；標指跌31點，報4173點；納指跌262點或2.04%，報12581點。夜期收市再挫526點，報19059點。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩