【恒指夜期+ADR】夜期升547點　阿里巴巴美股高港股5%（不斷更新）

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油價急跌，股市對通脹的憂慮紓壓，美股造好，港股跟隨外圍氣氛，夜期收市升547點，收報18862點。中概股先跌後反彈，納指金龍中國指數升5%，收報5439點，阿里巴巴 （09988） 美股高港股收市價5.4%。京東 （09618） 美股較港高11.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.40 +0.4% 美團ADR 116.48 +9.9% 騰訊ADR 308.59 +3.6% 京東美股 179.97 +11.2% 阿里巴巴美股 75.11 +5.4%

港股連續兩日洗倉式下累跌逾2000點，北水連日加碼入市支持均未能為大市沉重沽壓帶來支持。北水今日吸資增至93.9億元，連續15日累吸近462億元。科技股繼續急挫，但跌一成的騰訊 （00700） 獲北水吸資57.4億元，美團 （03690） 獲17.6億元淨流入，快手 （01024） 有7.8億元。另外，海吉亞醫療 （06078） 雖挫三成，但北水反吸3.8億元。走資方面，中移動 （00941） 被淨沽6億元。

北水數據：

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即市數據：

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港股連續兩日挫逾千點，恒生指數今早低開600點，開市後曾跌逾900點，其後一度拗腰，跌幅收窄至不足200點，午後跌幅再擴大，曾跌逾1200點，恒生指數收報18415點，跌1116點，成交2862億元。科指跌8.1%，報3472點。阿里巴巴 （09988） 跌近12%；騰訊 （00700） 跌一成失守300元關口；美團 （03690） 跌近6%；海吉亞醫療 （06078） 挫三成。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【03：00】夜期收市升547點，收報18862點

【22：20】夜期升391點

【21：52】夜期升150點，報18465點

【20：29】夜期升134點

【18：09】恒指夜期跌105點，報18210點，低水205點。

【16：10】恒生指數收報18415點，跌1116點，成交2862億元。科指跌8.1%，報3472點。阿里巴巴 （09988） 跌近12%；騰訊 （00700） 跌一成失守300元關口；美團 （03690） 跌近6%；海吉亞醫療 （06078） 挫三成。

【16：00】恒生指數U盤前跌1118點，報18412點。

【15：36】恒指尾市跌約1160點，報18373點；科指跌8%，報3476點。

【15：17】【內房危機】如何投資內房債？ 專家建議採取兩大策略

【15：09】【醫療股】醫療機構傳遇上「教育股」式監管 海吉亞醫療20億成交倒跌3成

【15：02】上證全日跌近5%；深證跌4.4%；創業板指跌2.6%。

【14：58】【中概股股災】金山雲正探索來港上市 稱需獲監管部門批准和市場條件

【14：59】【騰訊700】騰訊跌9%至300關 段永平無懼跌勢、揚言明天要沽出巴郡買騰訊

【14：53】恒指最新跌1250點，阿里巴巴 （09988） 跌逾11%；騰訊 （00700） 跌近一成；美團 （03690） 跌逾6%。

【14：49】大市尋底未止，恒指最新跌1176點，報18355點；科指跌7.5%，報3492點。

【14：37】安踏 （02020） 逆市升逾2%；李寧 （02331） 升0.5%，為升幅最大藍籌。

【14：35】恒生指數連續第二日跌1000點，低見18518點；科指跌逾5%。

【14：02】恒指跌穿今早低位，低見18580點。

【14：02】大市跌幅擴至900點，報18632點。

【13：55】恒指跌幅擴大至近880點，報18655點；科指跌4.7%，報3599點。

【13：50】海吉亞醫療 （06078） 挫逾35%，破底低見16.2元。

【13：22】大市跌幅擴大至約775點，報18755點；科指跌4.4%，報3613點。美團 （03690） 轉跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌近8%；騰訊 （00700） 跌逾6%。

【13：01】恒指午後初段跌逾600點，報18881點，跌650點。

【12：55】港股中午時段多股公布業績。

【業績│電訊股】中信國際電訊去年多賺5%至10.8億元 派末期息17仙、全年派息增近7% 周息率8.3厘

【業績│環保股】光大環境去年純利增13%末期息減至15仙 環保能源業務盈利貢獻增兩成

【業績｜汽車經銷】永達去年盈利增53% 受寶馬保時捷銷售增加推動

【業績｜公用股】港燈去年盈利增7% 每單位分派不變、全年派32.03港仙

【12：00】恒生指數半日跌584點，報18947點，成交1451億元。科指跌2.4%，報3689點。美團 （03690） 倒升0.6%；阿里巴巴 （09988） 跌近7%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾5%；藥明生物 （02269） 升逾1%。

【11：33】大市跌542點，報18988點，科指跌2.3%報3690點。

【11：32】上證半日跌2.2%；深證跌1.3%；創業板指升0.4%。

【11：28】美團 （03690） 升幅收窄至0.9%；騰訊 （00700） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌逾6%。

【11：27】【烏克蘭戰爭】中國國統局：俄烏對中國進出口比重較細 惟料輸入性通脹壓力或增

【11：19】【中國經濟】大摩料內地本季經濟無增長 因北京「防疫高於經濟」

【11：19】【金融監管】內地銀行加強信用卡資金管控 不得用於持房地產交易、投資等領域

【10：57】大市跌幅再擴大至500點，科指跌1.7%。

【10：49】友邦 （01299） 跌逾3%，低見73.8元。

【10：37】騰訊 （00700） 最新亦轉升近0.1%。

【10：36】恒指跌幅進一步收窄至200點內，報19349點，跌183點；科指升1.5%，報3835點。

【10：34】體育用品股轉升，李寧 （02331） 升逾2%；安踏 （02020） 升逾3%。

【10：29】美團 （03690） 拉升逾6%，科指倒升0.8%。

【10：26】美團 （03690） 、快手 （01024） 升幅擴大至逾3%。

【10：22】【油價】國際油價挫逾5% 紐約期油再穿100美元 「三桶油」齊跌、中石油跌近4%

【10：22】【業績｜奢侈品股】Prada股價升近3.6% 去年扭虧賺2.9億歐元、旗下品牌全線銷售按年均錄增長

【10：21】【業績｜電池股】贛鋒鋰業股價揚近2.4% 去年多賺4倍至51.75億元人幣 受惠新能源車及儲能行業快速發展

【10：18】【業績｜煙草股】中煙香港彈近6.5% 去年多賺逾5倍、末期息17仙

【10：16】大市拗腰，跌幅收窄至約300點，報19220點，跌310點，意味低位反彈逾600點。

【10：13】【中國疫情】全國單日感染破5000 百勝中國3月上旬同店銷售跌兩成、近兩日股價跌兩成

【10：12】美團 （03690） 、快手 （01024） 率先倒升1%。

【10：10】恒指跌幅收窄至500點內，報19054點，跌477點，重上一萬九。科指跌2.5%，報3689點。

【10：03】中國1-2月社會消費品零售總額按年升6.7%，高於預期的3%；中國1-2月工業增加值按年升7.5%，高於預期的4%；中國1-2月城鎮固定資產投資按年升12.2%，高於預期的5%

【10：00】 【科指破底】科指跌7%再創上市低 ATM曾齊挫逾7%、阿里跌穿80元騰訊力守300關

【09：58】 【中概股股災】中概股續遭洗倉、普遍跌一成 理想汽車挫逾16%

【09：51】 油價跌約5%，中石油 （00857） 跌半成；中海油 （00883） 跌近4%；中石化 （00386） 跌逾3%。

【09：48】阿里巴巴 （09988） 最新跌近9%，低見73.05元。騰訊 （00700） 跌近6%，低見305.2元；美團 （03690） 跌逾4%，低見103.5元。

【09：42】恒指早段曾挫逾900點，低見18597點，最新跌勢略為喘定，報18824點，跌708點。

【09：33】大市一度跌約800點，低見18714點。

【09：32】大市開市後跌逾700點，報18796點，跌736點。

【09：27】贛鋒鋰業 （01772） 績後跌近3%。贛鋒鋰業去年淨利51.75億元人民幣，按年升405%。

【業績｜電池股】贛鋒鋰業去年多賺4倍錄淨利51.75億元人民幣 受惠新能源車及儲能行業快速發展

【09：22】恒生指數續低開600點，開報18931點，跌穿19000點關口。科指跌5.5%，報3569點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌8%；美團 （03690） 跌逾7%。

【中概股股災】摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」 騰訊美團京東目標價至少削半（附目標價）

【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元 41家投行首家看淡

【09：13】期指低開485點，報19100點。

【09：04】恒指黑期跌322點，報19199點；道指期貨升28點，報32973點。

【08：40】【配股潮】維珍妮控股股東減持6000萬股 套現3億元

【08：34】【內房危機】龍光提出「19龍控01」展期方案 本金展期15個月

【08：13】【盈喜盈警】瑞房去年扭虧為盈 料轉賺16億元人幣

【08：12】【業績｜媒體股】鳳凰衛視旗下鳳凰新媒體上季轉虧蝕2億元人民幣 股價昨大瀉12%

【07：45】港股ADR收報19122點，跌409點或2.1%。滙豐 （00005） ADR折合報49.84元，較港收市價高0.24元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報319.13元，較港收市價低12.67元或3.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.1元，較港收市價低4.8元或5.9%。

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【07：30】道指一度飆451點，惟午市傳出俄羅斯與烏克蘭第四輪和談無突破，即隨標指與納指倒跌，道指收市升1點，報32945點；標指跌31點，報4173點；納指跌262點或2.04%，報12581點。夜期收市再挫526點，報19059點。

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責任編輯：梁浩碩