▲ 【業績|媒體股】鳳凰衛視旗下鳳凰新媒體上季轉虧蝕2億元人民幣 股價昨大瀉12%

鳳凰衛視 （02008） 非全資附屬公司鳳凰新媒體（美：FENG）公布去年第四季業績，上季度由盈轉虧，持續經營淨虧損為2.06億元人民幣，而2020年的同期淨收益為4.18億元人民幣。總收入為3億元人民幣，按年下降16.4%，下降主要由於廣告淨收入下降。

鳳凰新媒體於年初被美國紐交所指公司目前止未遵守持續上市準則的 最低股價要求 ，面臨退市風險。鳳凰新媒體昨不但未符要合要求，股價昨更大跌12.7%，報0.546美元。

鳳凰新媒體上季毛利率由2020年同期的50.5%下降至34.8%，經營虧損由2020年的2880萬元擴大至5,300萬元人民幣。期內，公司2021年第四季度廣告淨收入為2.79億元人民幣，按年下降17.1%，下降主要由於2021年第四季度部分行業的廣告主減少了廣告投放，行業競爭的加劇以及新冠肺炎疫情局部復發的負面影響。

上季付費服務收入為2,370萬元人民幣，按年下降7.1%，付費內容收入為790萬元人民幣，按年下降29.5%，下降主要由於部分客戶減少了內容消費。 而電商及其他收入為1,580萬元人民幣，按年增長10.5%。

公司預計2022年第一季度總收入為1.72億元到1.97億元人民幣。廣告淨收入預期為1.585億元到1.785億元人民幣。付費服務收入預期為1,350萬元到1,850萬元人民幣。

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編輯：姚卓然