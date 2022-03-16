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【烏克蘭戰爭】LME今恢復鎳期貨交易、限漲跌5%　青山控股避過遭強制平倉

股市 10:08 2022/03/16

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【烏克蘭戰爭】LME周三恢復鎳期貨交易　青山控股避過遭強制平倉

內地鎳業巨頭青山控股避過強制平倉之際，港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）公布，將於英國時間周三（16日）上午8時（香港時間下午4時）重開鎳（Nickel）期貨交易。LME宣布對交易設定新限制，包括對多數金屬實施每日15%的升跌幅限制，鎳合約升跌幅限制更只有5%，措施3月15日起生效，以免再發生劇烈的價格波動。

LME指，銀行對青山控股的支持，預示市場進一步混亂的可能性較小。

青山控股宣布，已與由期貨銀行債權人組成的銀團達成一項凍結協議（standstill agreement）。在一段時間內，銀行同意不對青山的持倉進行平倉，或對已有持倉要求增加保證金。青山應隨著異常市場條件的消除，以合理有序的方式減少其現有持倉。

LME鎳價格在3月8日一度暴升每噸10萬美元，其後LME罕有叫停相關產品的期貨合約交易，並以3月7日收市價48,078美元為有效結算價，意味周三開市鎳期貨只可在45,674 至50,482美元之間浮動。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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責任編輯：梁浩碩

期貨 倫敦金屬交易所

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