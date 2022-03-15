【ET財經早點1分鐘】夜期急瀉526點 港股憂萬九關難保 美債息衝破2.1厘 納指挫2%

中概股恐慌持續，納指金龍中國指數跌12%，收報5,181點。成份股金山雲急跌近五成。恒指夜期急跌526點，收報19059點。

達達、愛奇藝、拼多多急瀉兩成，阿里巴巴 （09988） 美股、京東 （09618） 及美團 （03690） ADR低港股收市價約百分之六；騰訊 （00700） ADR低港股百分之四。

美資投行摩根大通成為首間看淡阿里巴巴的券商，將投資評級連降兩級至「減持」，目標價由175元大幅削減至63元，並形容中資互聯網股短期「不宜投資」。

因應地緣政治和宏觀風險，相信一大批國際投資者正在減少持有中國互聯網行業，引發大規模走資，就算個別公司未來數季收入穩定增長都不足以抵抗投資者現時不理基本面就減持的壓力。

美債息衝破2.1厘 納指挫2%

美股市場聚焦聯儲局即將會加息，鑑於烏克蘭衝突加劇，市場預期儲局取態審慎，加息1/4厘。

道指曾升451點，收市僅升1點，報32945點。美國10年期債息升穿2.1厘。不過一，納指重挫百分之二，報12581點。商品價格回落，金價跌超過30美元，油價跌百分之六。