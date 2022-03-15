【開市9點半】彭博：中美爭辯6小時　摩通激減28隻科企目標價

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環球形勢凶險，中美就俄羅斯及烏克蘭的問題，在羅馬的閉門會談持續超過6個小時，成為外媒的頭條，彭博報道，雙方展開激烈的交鋒，中國外交部其後重申，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。股市方面，四方八面的壓力突然湧至，中概股再遭恐慌拋售，納指金龍中國指數跌12%，夜期急跌526點，收報19059點。

摩根大通一次過下調28隻中國科企評級及目標價，稱國際投資者開始消化中國地緣政治風險，且對監管風險的擔憂上升，認為拋售可能會繼續，大量國際投資者正在減少對中國互聯網行業的敞口，導致大量資金從該行業外流。將阿里巴巴 （09988） 目標價削至63元，騰訊 （00700） 看265元。

*恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*

納指金龍中國指數跌12% 金山雲 2.56 -47.9% 亘喜生物科技 1.83 -28.2% Hello集團 4.80 -27.8% 達達 5.15 -27.0% 天境生物科技 12.54 -25.2% 愛奇藝 2.11 -24.1% 世紀互聯 3.65 -23.3% 萬國數據 21.02 -23.2% 歡聚集團 24.50 -21.5% 嘉楠耘智 3.35 -20.8%

重點新聞：

（1）摩通大削阿里巴巴目標價至63元 41家投行首家看淡

（2）摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」 騰訊美團京東目標價至少削半（附目標價）

（3）麥樸思：美制裁在俄華企成中國股市最大隱憂 外交部批美國散播假消息

（4）【烏克蘭戰爭】馬斯克突叫陣普京「決鬥」 「以烏克蘭為賭注」

（5）瑞銀料兩會後更多刺激出台 調升中國股票至看好、中概股次季有望復甦

（6）天星小輪發哀鳴 墮負資產山窮水盡 「2047也未能還清債」

（7）國泰航空2月貨運量跌21%、客運回升 內地疫情成新挑戰、已運1300萬套快速檢測抵港

（8）滙豐據報同意出售希臘銀行

（9）Prada去年扭虧賺2.9億歐元 旗下品牌全線銷售按年均錄增長

（10）思捷環球Esprit料去年賺3.7億元 2017年中以來首度扭虧

港股ADR及美股收市情況：

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