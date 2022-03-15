【開市9點半】彭博：中美爭辯6小時　摩通激減28隻科企目標價

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【ET財經早點1分鐘】夜期急瀉526點 港股憂萬九關難保 美債息衝破2.1厘 納指挫2%
環球形勢凶險，中美就俄羅斯及烏克蘭的問題，在羅馬的閉門會談持續超過6個小時，成為外媒的頭條，彭博報道，雙方展開激烈的交鋒，中國外交部其後重申，中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。股市方面，四方八面的壓力突然湧至，中概股再遭恐慌拋售，納指金龍中國指數跌12%，夜期急跌526點，收報19059點。
摩根大通一次過下調28隻中國科企評級及目標價，稱國際投資者開始消化中國地緣政治風險，且對監管風險的擔憂上升，認為拋售可能會繼續，大量國際投資者正在減少對中國互聯網行業的敞口，導致大量資金從該行業外流。將阿里巴巴 （09988） 目標價削至63元，騰訊 （00700） 看265元。
*恒指失二萬關 有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析*
|納指金龍中國指數跌12%
|金山雲
|2.56
|-47.9%
|亘喜生物科技
|1.83
|-28.2%
|Hello集團
|4.80
|-27.8%
|達達
|5.15
|-27.0%
|天境生物科技
|12.54
|-25.2%
|愛奇藝
|2.11
|-24.1%
|世紀互聯
|3.65
|-23.3%
|萬國數據
|21.02
|-23.2%
|歡聚集團
|24.50
|-21.5%
|嘉楠耘智
|3.35
|-20.8%
（2）摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」 騰訊美團京東目標價至少削半（附目標價）
（3）麥樸思：美制裁在俄華企成中國股市最大隱憂 外交部批美國散播假消息
（4）【烏克蘭戰爭】馬斯克突叫陣普京「決鬥」 「以烏克蘭為賭注」
（5）瑞銀料兩會後更多刺激出台 調升中國股票至看好、中概股次季有望復甦
（6）天星小輪發哀鳴 墮負資產山窮水盡 「2047也未能還清債」
（7）國泰航空2月貨運量跌21%、客運回升 內地疫情成新挑戰、已運1300萬套快速檢測抵港
（8）滙豐據報同意出售希臘銀行
（9）Prada去年扭虧賺2.9億歐元 旗下品牌全線銷售按年均錄增長
（10）思捷環球Esprit料去年賺3.7億元 2017年中以來首度扭虧
欄名 : 開市9點半