【滙豐控股5】滙豐傳有意出售 希臘零售銀行業務

滙豐(00005)強攻亞洲市場的同時，亦繼續縮減歐美資產規模。外電報道，滙豐已同意把希臘零售銀行業務，售予當地同業Pancreta Bank SA，料交易明年上半年完成。滙豐1時45分報49.2元，跌0.8%。

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該報道引述一份昨日發出的聲明指，滙豐子公司「滙豐歐洲大陸」已達成原則性協議，出售其在希臘的分行業務。聲明未有披露任何財務條款，該交易還需經過與工會和勞資委員會的信息和協商程序。聲明指，交易仍需得到監管部門的批准，預計將在2023年上半年完成。

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作為交易的一部分，滙豐歐洲大陸銀行在希臘僱用的所有員工，將轉到Pancreta銀行名下。

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