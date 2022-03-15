【業績｜煙草股】中煙香港彈近6.5%　去年多賺逾5倍、末期息17仙

▲ 【業績｜煙草股】中煙香港去年多賺逾5倍 末期息17仙

中煙香港 （06055） 去年全年純利約7.03億元，按年多5.6倍，派末期息每股0.17元，按年多3.25倍。現價股息率升至1.4厘。

中煙香港早段向上，現升6.45%，報13.2元。

中煙香港去年收入80.64億元，按年多1.3倍；稅前利潤7.74億元，按年多6.2倍。全年每股盈利為1.02元。

集團多個核心業務毛利錄得增長，當中巴西經營業務方面，集團及中煙巴西旗下非全資附屬公司CBT向中國以外地區出口煙葉類產品數量21,994噸，毛利5130萬港元，按年增加12.5倍。煙葉類產品進口業務方面，年內毛利3.16億港元，按年增3.28倍。

集團展望今年疫情對集團業務發展仍存在較大不確定性，由此可能衝擊集團相關業務板塊，但集團將繼續堅持「外延與內生」雙輪驅動發展模式，強化獨有自身優勢，推動創新業務發展，不斷提高集團運營質量。資本運作方面，積極尋找與集團戰略相匹配的併購機遇，開展潛在併購標的的識別、分析和接洽，適時開展併購重組。

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