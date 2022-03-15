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【業績｜電池股】贛鋒鋰業股價揚近2.4%　去年多賺4倍至51.75億元人幣　受惠新能源車及儲能行業快速發展

股市 10:18 2022/03/15

分享：

贛鋒鋰業去年多賺4倍錄淨利51.75億元人民幣。

贛鋒鋰業 （01772） 公佈去年業績，期內收入111.62億元（人民幣，下同），按年升102.07%。淨利51.75億元，按年勁升405.03%。倘扣除非經常性損益後的淨利亦有28.11億元，按年大增598.91%。

贛鋒鋰業早段揚近2.4%，報92.45元。

公司解釋，業績增長主因是隨著新能源汽車及儲能行業快速發展，下游客戶對鋰產品需求強勁增長，令去年集團鋰產品產銷量增加，產品銷售均價亦按年明顯上漲。此外，集團鋰電池板塊新建項目陸續投產、產能逐步釋放，以及該公司持有的Pilbara Minerals Limited等金融資產公允價值變動收益增加，均帶動集團盈利。 

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

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港股 業績公布 贛鋒鋰業（01772）
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