【疫情資訊】政府即日起增6間指定診所 私院陸續騰出病床接收公院病人 即入內文睇指定診所位置

第5波疫情持續嚴峻，本港周一（14日）新增26,908宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，核酸檢測陽性個案佔12,040宗、快速抗原測試陽性個案有14,868宗，全屬本地個案。另外，醫院管理局明日起新增6間指定診所，服務新冠輕症患者。

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醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻在簡報會上宣布，局方周二（15日）起啟動額外六間2019冠狀病毒病確診個案指定診所，治療因發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀較輕微而需要求診的新冠病人，特別是較高風險患者。計及早前設立的17間診所，指定診所將增至23間。

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6間新設指定診所為柴灣環翠普通科門診診所、黃大仙橫頭磡賽馬會普通科門診診所、藍田分科診所普通科門診診所、石硤尾普通科門診診所、青衣市區普通科門診診所、元朗容鳳書健康中心，服務時間為每日上午9時至下午1時、下午2時至5時。

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此外，除現時的預約電話，23間指定診所明日起會另設關愛預約專線，供較高風險患者，即70歲或以上長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上孕婦、免疫力受抑制者等預約就診。護訊鈴護士團隊也會按高風險病人的情況和需要，轉介他們到指定診所就醫。



有關指定診所於周二起暫停普通科門診服務；部分其他普通科門診診所明日起同樣暫停服務。經電話或預約普通科門診手機程式預約的偶發性疾病病人可到區內其他普通科門診或向私家醫生求診。至於已預約到上述診所覆診的長期病患者，可按原定覆診日期帶同預約便條和身份證到區內指定藥物補充診所取藥。



此外，因應政府早前的呼籲，私家醫院陸續騰出更多病床接收由醫院管理局轉介的非新冠病人和康復中的新冠病人，從而讓醫管局集中人手和資源應對當前疫情。

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政府表示，昨日有149名醫管局病人透過低收費病床和公私營協作計劃使用私家醫院病床。過去一星期，每日有94至157名醫管局病人使用私家醫院病床。醫管局會繼續與私家醫院緊密聯絡，以期轉介更多合適病人到私家醫院接受治療。多家私家醫院也為新冠病人提供門診或遙距診症服務。

此外，多家私營醫護機構積極參與營運社區隔離設施。政府欣悉多家私家醫院有意派出醫護團隊參與營運暫託中心。社會福利署和醫管局會與私家醫院通力合作，務求讓有關暫託中心盡快投入服務。

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記者：陳詠妍