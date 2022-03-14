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【百勝中國】百勝中國3月份首兩周同店銷售額按年少兩成　股價跌19%創新低

股市 23:00 2022/03/14

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【百勝中國】百勝中國3月份首兩周同店銷售額按年少兩成　股價跌19%創新低

百勝中國 （09987） 發公告，指公司運營受到了近期疫情暴發以及趨嚴的公共衛生措施帶來的社交活動、旅行出遊和消費行為進一步減少的嚴重影響，同店銷售額於今年3月份首兩周較去年同期下降約20%，並在最近幾日持續下行趨勢，而同店銷售額今年1月份與2月份總和較去年同期跌約4%。百勝中國股價創新低，收報290港元，跌19.2%。

公告指，經營利潤於今年1月份與2月份總和較去年同期少約20%，主要原因是同店銷售下降以及成本上漲，目前預計第一季度的經營利潤約為1.65億至2億美元。

暫停營業或只提供外賣和外帶服務的門店數量方面，於今年1月最高峰時有超過500家門店，而截至昨日則有超過1100家門店。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，目前全國上下都在應對疫情反彈，公司將維持謹慎態度，優先確保員工和顧客的健康與安全。該公司的餐廳會在得到許可和確保安全的前提下繼續營業，公司穩健的供應鏈管理幫助業務抵禦了潛在的重大供應中斷。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關報道：

【業績】百勝中國預計今年至少淨增1000家新店　CEO：對調價審慎、必勝客非堂食服務提升空間較大

港股 百勝中國－S（09987）

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