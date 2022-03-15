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【中國疫情】全國單日感染破5000　百勝中國3月上旬同店銷售跌兩成、近兩日股價跌兩成

股市 10:12 2022/03/15

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中國近期新冠病毒疫情升溫，昨日（14日）單日新增5154宗本土感染，較上日多逾1倍，主要集中在吉林。疫情令內地多市收緊防疫措施，百勝中國 （09987） 公告指，內地趨嚴的公共衛生措施，令社交活動、旅行出遊和消費行為進一步減少，百勝中國今年3月首兩周同店銷售額較去年同期下降約20%，並在最近幾日持續下行趨勢。百勝中國續指，今年1月、2月同店銷售額較去年同期跌約4%。

百勝中國周一股價大跌19.2%後，周二未止跌，暫跌1.7%。其他內地餐飲股方面，海底撈 （06862） 早市倒升0.4%，九毛九 （09922） 倒升3%。

百勝中國逾千家分店　暫停營業或只提供外賣

公告指，經營利潤於今年1月份與2月份總和較去年同期少約20%，主要原因是同店銷售下降以及成本上漲，目前預計第一季度的經營利潤約為1.65億至2億美元。

暫停營業或只提供外賣和外帶服務的門店數量方面，於今年1月最高峰時有超過500家門店，而截至周日則有超過1100家門店。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，目前全國上下都在應對疫情反彈，公司將維持謹慎態度，優先確保員工和顧客的健康與安全。該公司的餐廳會在得到許可和確保安全的前提下繼續營業，公司穩健的供應鏈管理幫助業務抵禦了潛在的重大供應中斷。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關報道：

【業績】百勝中國預計今年至少淨增1000家新店　CEO：對調價審慎、必勝客非堂食服務提升空間較大

港股 百勝中國－S（09987）
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