▲ 【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元 41家投行首家看淡

中國監管互聯網企業連綿不絕，美國《外國公司問責法》點名中概股「預計除牌名單」，中美監管挾擊，阿里巴巴 （09988） 年內累跌3成，較兩年前高位更累跌7成，終於有主流投行在研究報告「看淡」阿里巴巴。摩根大通最新報告，將阿里巴巴評級由「增持」一口氣降至「減持」，目標價由175元大削至63元。

阿里巴巴美股（美：BABA）周一續探底，早市曾失守80美元，低見77.7美元，折合約港股每股76港元，較港股周一收市低6%。阿里巴巴雖然跌幅收窄，仍是處於5年多低位。

據彭博數據資料，目前約有41家金融機構追縱分析阿里巴巴股價，當中38家予「買入/增持」評級，僅摩通一家予「賣出/減持」評級，另有兩家予「中性」評級。

摩通：一大批國際投資者正減持中國互聯網股

摩通指出，因應地緣政治和宏觀風險，相信一大批國際投資者正在減少持有中國互聯網行業，引發大規模走資。該行續指，阿里巴巴中線業務前景審慎，高通脹、中國疫情升溫也衝擊消費者信心。

摩通不止下調阿里巴巴目標價，也將多家中概股目標價、投資評級一併下調。

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