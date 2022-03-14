  • 23°C
香港時間 : 2022314日 (一) 23:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元　41家投行首家看淡

新經濟追蹤 22:49 2022/03/14

分享：

【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元　41家投行首家看淡

中國監管互聯網企業連綿不絕，美國《外國公司問責法》點名中概股「預計除牌名單」，中美監管挾擊，阿里巴巴 （09988） 年內累跌3成，較兩年前高位更累跌7成，終於有主流投行在研究報告「看淡」阿里巴巴。摩根大通最新報告，將阿里巴巴評級由「增持」一口氣降至「減持」，目標價由175元大削至63元。

阿里巴巴美股（美：BABA）周一續探底，早市曾失守80美元，低見77.7美元，折合約港股每股76港元，較港股周一收市低6%。阿里巴巴雖然跌幅收窄，仍是處於5年多低位。

據彭博數據資料，目前約有41家金融機構追縱分析阿里巴巴股價，當中38家予「買入/增持」評級，僅摩通一家予「賣出/減持」評級，另有兩家予「中性」評級。

騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員 裁員幅度高達三成﹐可見【下一頁】

摩通：一大批國際投資者正減持中國互聯網股

摩通指出，因應地緣政治和宏觀風險，相信一大批國際投資者正在減少持有中國互聯網行業，引發大規模走資。該行續指，阿里巴巴中線業務前景審慎，高通脹、中國疫情升溫也衝擊消費者信心。

摩通不止下調阿里巴巴目標價，也將多家中概股目標價、投資評級一併下調。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【港股夜期+ADR】阿里美股失80港元關　中概股再有恐慌拋售　恒指夜期跌百點（不斷更新）

【港股地震】高盛降中資股目標估值　潛在上漲空間仍近3成

【阿里巴巴9988】支付寶：過去半年為小微商戶降費近50億人民幣　今年將延續降費政策

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 中國概念股 目標價 減持 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

上一篇文章

【美股市況】美債息升穿2厘　油價跌8%穿百美元關　道指升400點（不斷更新）

下一篇文章

【盈喜盈警】思捷環球Esprit料去年賺3.7億元　2017年中以來首度扭虧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股失80港元關　中概股再有恐慌拋售　恒指夜期跌百點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股失80港元關　中概股再有恐慌拋售　恒指夜期跌百點（不斷更新）
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款