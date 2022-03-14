【業績｜奢侈品股】Prada去年扭虧賺2.9億歐元　旗下品牌全線銷售按年均錄增長

▲ Prada去年扭虧賺2.9億歐元，旗下品牌全線銷售淨額按年均錄增長。

Prada普拉達 （01913） 公佈去年業績，錄收益淨額33.66億元（歐元，下同），按固定匯率計（下同）按年升40.6%，並較2019年增加7.8%。期內盈利2.9億元，扭轉2020年虧損5413.9萬元的勢頭，亦高於2019年的2.6億元。集團去年每股盈利0.115元。建議派付股息每股0.07歐元，相當於0.6港元，按年增加一倍。

期內毛利率升75.7%，高於2020年的72%及2019年的71.9%。EBIT（除息稅前利潤）錄4.9億歐元，較2019年大增59%，去年同期僅2006.1萬元。集團解釋是由於產品、渠道及國家組合更佳。

去年受惠於正價銷售表現，以及零售渠道銷售增長穩定上揚，與2019年比較，按固定匯率計，直營店銷售按年增加15.2%，而最後一季更增加了23.5%。相比2019年，亞太區、美洲及中東均錄雙位數增長；儘管年內因疫情的持續相關限制而大受影響，惟歐洲於最後季度的銷售較2019年上升，而日本於最後季度的銷售則與2019年一致。

截至去年底止，集團亞太區及歐洲銷售淨額佔比分別為38.4%及29.3％，是集團全球兩大市場。集團去年底於全球70個國家有635間店鋪，按年淨增長2間。期內，亞太區零售銷售以中國大陸、南韓及台灣增長最突出，相關地區零售銷售按年增長29.1%。歐洲地區零售銷售按年升35.1%，惟區內去年上半年大部份時間受限制措施嚴重影響，每年減少19％店鋪。

另外﹐集團所有品牌零售銷售淨額去年按年均錄增長，當中，Prada按年升44％、Miu Miu升19.8%，Church’s按年升11.4%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【業績｜電子消費品】TCL電子跌6% 去年少賺近36%至11.8億、全年股息減21.2%

【美企業績】甲骨文季度收入增長4% 據報與TikTok將就美國用戶數據儲存達成協議

【美企業績】「Tesla殺手」 Rivian季績遜預期 預告供應鏈受限、股價盤後挫逾一成