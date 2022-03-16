【烏克蘭戰爭】馬斯克再挑機普京「單對單決鬥」　直言「如果普京害怕打架 我只用左手」

▲ 【烏克蘭戰爭】馬斯克突叫陣普京「決鬥」 「以烏克蘭為賭注」

烏克蘭戰火持續，即使俄羅斯、烏克蘭舉行第4輪談判，俄羅斯未停空襲烏克蘭首都基輔。世界首富、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早前宣布，旗下星鏈（Starlink）向烏克蘭地區提供衛星上網網絡服務，馬斯克周一（14日）在社交媒體貼文突向俄羅斯總統普京「叫陣」，聲言要與普京單挑決戰，馬斯克周三（16日）再發文指：「 如果 普京 害怕打架，我會同意只用左手，我甚至不是左撇子」。

高調撐烏克蘭的馬斯克周一向普京「挑機」，在帖文打上普京俄文名稱「Владимир Путин」，並揚言要以烏克蘭（Україна）為賭注，又標示克里姆林宮帳號問「你同意這場戰鬥嗎？（Вы согласны на этот бой？）」。

▲ 馬斯克帖文

其後車臣領袖卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）回應嘲諷馬斯克在單挑俄羅斯總統普京前，建議先去車臣首都格羅茲尼（Grozny）的格鬥俱樂部練習，又嘲諷馬斯克跟普京「量級差太多」，奉勸他不要隨便挑戰普京。

馬斯克周三（16日）發文反擊車臣領袖卡迪羅夫稱：「謝謝你的提議，但是如此出色的培訓會給我帶來太多的優勢。如果他（普京）害怕打架，我會同意只用左手，我甚至不是左撇子。」

馬斯克再度不按常理發帖文，引來部分網民留言籲在加州凌晨4時發帖的馬斯克早點上床休息。普京愛好搏擊運動，早年獲世界跆拳道聯盟授予榮譽黑帶九段，但因應俄羅斯入侵烏克蘭，而被世界跆拳道聯盟撤銷稱銜。

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