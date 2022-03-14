【第五波疫情】天星小輪發哀鳴　墮負資產山窮水盡　「2047也未能還清債」

九龍倉集團 （00004） 成員天星小輪發布哀鳴，新聞稿直指最新載客量門堪羅雀，票務收入亦慘不忍睹，新任天星小輪總經理周卓賢直指，天星碼頭被遷移至邊緣位置，明顯已變為被遺忘的「公共交通工具」；而且巨額虧損遠超公司總資產，天星早已墮入「負資產」行列，現時完全依靠舉債以應付日常營運開支，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，已幾乎山窮水盡，過去一年一直以債渡日。

周卓賢指，「電視宣傳片會提醒市民『借定唔借，還得到先好借』，可惜為維持服務，天星根本沒有選擇，欠下的債務，很可能到 2047 年也未能還清！」

天星小輪公布最新載客量，指去年 12 月底爆發的第五波疫情，較前四波疫情更嚴峻，規模前所未見，天星小輪營運舉步為艱，所受打擊比當年重置中環及灣仔碼頭更慘烈：數據顯示，1 丶 2 月份天星小輪兩條專營航線的載客量，合共只有 100 萬人次，僅為 2019 年同期的 27%，門堪羅雀。

天星小輪載客量鋭減，票務收入亦慘不忍睹，過去一年一直以債渡日。周卓賢說：疫情第五波，乘客流失低處未算低。縱使沒有正式統計，然而封關兩年多，乘客量銳減過半，估計過往旅客佔乘客量的比重近5成。對本地乘客而言， 多年來新增的過海地鐵及巴士線如雨後春筍，更每每直達市區心臟，但天星碼頭卻被遷移至邊緣位置，天星小輪與他們的日常需要嚴重脱節，明顯已變為被遺忘的「公共交通工具」。

天星小輪為香港市民服務已逾百年，經歷無數風浪，但香港自 2019 年 6 月經歷長達 30 個月的震盪，載客量銳減，期間累計虧損超過7000萬元。 周卓賢表示，天星如今成為負資產相信沒有人願見的。 目前環境對公司營運帶來的重大威脅，天星目前陷入兩難﹕既因其歷史價值和集體回憶必須保留，在公共交通佈局又被全面邊緣化，對於天星小輪能否渡過這一浪的打擊，現階段不敢樂觀。

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