【ET開市直擊】港股、美股下一站支持 捕捉潛力美股（附time code）

港股今日大地震，失守兩萬點關兼急瀉逾千點，恒生指數收市跌1022點，收報19531點，成交2231億元；夜期再急瀉逾500點，港股將失守一萬九？俄羅斯、烏克蘭第四輪談判無進展，美股道指喘穩，收市升1點。港股、美股下一站支持在哪？美國聯儲局加息去向未明，通脹高企，農產品、新能源美股或ETF可以留意？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）明早9時於《ET開市直擊》為你分析港美股市兼捕捉潛力美股。

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00：50 - 港股今日焦點速覽

01：53 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：13 - 亞太股市早段市況速報

03：44 - 中美關係再趨緊張 美股短期前景偏淡

05：14 - 美股今次急跌後未必急彈 宏觀環境開始殺估值

07：10 - 俄羅斯、烏克蘭局勢深化高通脹、供應鏈問題

08：04 - 為何俄烏戰事比過往戰爭對股市影響這麼大 ？

09：34 - 俄烏戰事令通脹惡化 美股怎部署？

11：38 - 俄烏局勢引發制裁 美股可借勢部署農產品、能源兩大行業

12：46 - 糧食價格上升留意農產品ETF VanEck Agribusiness ETF（MOO.US）、

Invesco DB Agriculture Fund（DBA.US）策略分析

16：38 - 油價回落、通脹壓力放緩 債息見頂？

19：15 - 油價上升軌未破 炒油價小心回落風險

20：21 - 港股上日市況速覽+北水盤路

21：40 - 港股下一站支持位在哪？

23：31 - 港股嚴重超賣 不宜開淡、不建議博超跌反彈

25：40 - 港股技術反彈乏力 不宜撈底

26：58 - 港股下試18000點 多重利淡纏身

28：01 - 中概股除牌危機增加 跌得恐怖不宜博入

29：12 - 科網股不建議博 碳中和、新能源才是國策重點

31：06 - 恆指開市表現速報

31：50 - 監管消息多 騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 守定沽？

37：31 - 科網股會見超賣反彈？破底是沽出訊號

40：15 - ET個股推介：中銀香港 （02388）

44：42 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.8元追入有得返家鄉？油價失守100美元 中海油 （00883） 、中石油 （00857） 要忍一忍？

48：06 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 未有貨可買入？

49：15 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可追沽？

50：28 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 會跌到甚麼水平？如超跌反彈不建議博？

53：12 - 觀眾問股：港交所 （00388） 會否見200元以下？

57：19 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.2元重倉怎部署？

1：00：11 - 內地最新經濟數據速報：1至2月社會消費品零售總額、工業增加值

1：00：51 - 港股開市初段市況速報

1：01：14 - 財經日誌提提你

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