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【ET開市直擊】港股、美股下一站支持 捕捉潛力美股（附time code）

股市 11:09 2022/03/15

分享：

港股今日大地震，失守兩萬點關兼急瀉逾千點，恒生指數收市跌1022點，收報19531點，成交2231億元；夜期再急瀉逾500點，港股將失守一萬九？俄羅斯、烏克蘭第四輪談判無進展，美股道指喘穩，收市升1點。港股、美股下一站支持在哪？美國聯儲局加息去向未明，通脹高企，農產品、新能源美股或ETF可以留意？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）明早9時於《ET開市直擊》為你分析港美股市兼捕捉潛力美股。

Time code
00：50 - 港股今日焦點速覽　
01：53 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：13 - 亞太股市早段市況速報
03：44 - 中美關係再趨緊張    美股短期前景偏淡
05：14 - 美股今次急跌後未必急彈     宏觀環境開始殺估值
07：10 - 俄羅斯、烏克蘭局勢深化高通脹、供應鏈問題
08：04 - 為何俄烏戰事比過往戰爭對股市影響這麼大 ？
09：34 - 俄烏戰事令通脹惡化    美股怎部署？
11：38 - 俄烏局勢引發制裁     美股可借勢部署農產品、能源兩大行業
12：46 - 糧食價格上升留意農產品ETF    VanEck Agribusiness ETF（MOO.US）、
Invesco DB Agriculture Fund（DBA.US）策略分析
16：38 - 油價回落、通脹壓力放緩    債息見頂？
19：15 - 油價上升軌未破   炒油價小心回落風險
20：21 - 港股上日市況速覽+北水盤路
21：40 - 港股下一站支持位在哪？
23：31 - 港股嚴重超賣    不宜開淡、不建議博超跌反彈
25：40 - 港股技術反彈乏力    不宜撈底
26：58 - 港股下試18000點     多重利淡纏身
28：01 - 中概股除牌危機增加    跌得恐怖不宜博入
29：12 - 科網股不建議博    碳中和、新能源才是國策重點
31：06 -  恆指開市表現速報
31：50 - 監管消息多    騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 守定沽？
37：31 - 科網股會見超賣反彈？破底是沽出訊號
40：15 - ET個股推介：中銀香港 （02388）
44：42 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.8元追入有得返家鄉？油價失守100美元    中海油 （00883） 、中石油 （00857） 要忍一忍？
48：06 - 觀眾問股：中銀香港 （02388） 未有貨可買入？
49：15 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 可追沽？
50：28 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 會跌到甚麼水平？如超跌反彈不建議博？
53：12 - 觀眾問股：港交所 （00388） 會否見200元以下？
57：19 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.2元重倉怎部署？
1：00：11 - 內地最新經濟數據速報：1至2月社會消費品零售總額、工業增加值
1：00：51 - 港股開市初段市況速報
1：01：14 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→財經台

*恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫今早《開市追揸沽》* →【按此速睇 - 附time code】

欄名 : ET開市直擊

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