【HSBC滙豐】滙豐據報同意出售希臘銀行　

HSBC滙豐 （00005） 持續精簡亞洲以外業務，滙豐繼去年宣布退出美國大眾零售銀行市場、出售法國零售銀行業務後，彭博最新報道，滙豐已同意把希臘零售銀行業務，售予當地同業Pancreta Bank SA，料交易明年上半年完成。

報道引述一份今日（14日）發出的聲明指，滙豐子公司「滙豐歐洲大陸」已達成原則性協議，出售其在希臘的分行業務。聲明未有披露任何財務條款，該交易還需經過與工會和勞資委員會的信息和協商程序。

聲明指，交易仍需得到監管部門的批准，預計將在2023年上半年完成。作為出售的一部分，滙豐歐洲大陸銀行在希臘僱用的所有員工，將轉到Pancreta銀行。

滙豐銀行自1981年起在希臘開展業務，通過15間分行為逾9萬名零售客戶和約500名企業客戶提供服務。截至前年年底，該行在當地的資產約為20億歐元（約172億美元），有320名員工。

早於2020年，滙豐已傳出有意出售希臘業務，當時傳聞作價約1億歐元。

滙豐今日收報49.6元，逆升1.54%。

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