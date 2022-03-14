歐洲多國民眾擔心戰爭擴大　法國地堡公司查詢定單激增

▲ 烏克蘭戰爭引發歐洲民眾的危機意識，有地堡製造商稱收到客戶查詢數量激增。（Artemis Protection圖片）

烏克蘭戰爭引發歐洲民眾的危機意識，有地堡製造商稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，收到客戶查詢數量激增，有如豪華套房設計的地堡受到關注。

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總部位於法國的高級地堡公司Artemis Protection表示， 自入侵烏克蘭以來，共收到500份報價請求和15份訂單。創辦人Mathieu Séranne稱，在過去兩周內的查詢大幅增加，曾在24小時內收到30個查詢。跟大家在戰爭電影及歷史資料中看到的避難地堡不同，現今地堡公司提供豐富設計選擇，價格從160,000 美元（約120萬港元）到500,000美元（約390萬港元）不等。以一個標準65英尺的4人地堡為例，售價約162,000 美元（約126萬港元）。若是高級的236平方英尺預製地堡，造價從300,000美元起（約234萬港元），根據設計要求和總面積不同，費用可逾500,000美元（約391萬港元）。單看圖片幾乎看不出是地下避難用途，感覺更像是渡假屋。Séranne認為顧客是因生存本能驅使，願意投入巨額金錢未雨綢繆。

歐洲訂單為主

據了解Artemis Protection有85%客戶來自法國，其餘訂單來自芬蘭、瑞典、挪威和波蘭等，靠近白俄羅斯邊境的國家。Mathieu Séranne表示，最近在卡塔爾和沙特阿拉伯等地亦見強勁需求。他續稱Artemis Protection原本希望將地堡的印像變得更平易近人，但隨著大量訂單湧入，他決定創建可以在三週內生產的縮小版本，考慮到不同經濟體系而來的客戶，公司將重整商業策略。Séranne預計全球局勢隨俄羅斯變得緊張，地堡市場需求會持續增長。

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責任編輯：王浩賢