【疫下中小企】電商平台SHOPLINE推400萬元補助 助本地中小企開拓網上銷售 轉型渡難關

全球智慧開店平台SHOPLINE（官方網站連結）宣布，推出「抗疫 x 消費券資助計劃」，透過兩大商戶補助方案以支援中小企開拓網上銷售商機，當中包括消費券開店支援，提供廣告宣傳、客戶服務、物流、付款等多個範疇的全面協助，同時推出受影響商戶補助，支援受疫情影響的商戶將實體業務轉移線上渡過難關，補助金額總值400萬元。

【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元【下一頁】

疫情加劇、防疫措施一再收緊，使營商環境面臨重重困難。SHOPLINE 即日（14日）推出消費券開店支援，鼓勵更多有意創業人士乘消費券熱潮及時開店搶佔商機，名額不限。而為協助受影響的行業盡快投入數碼轉型開拓網上業務，SHOPLINE 亦為受防疫措施影響的商戶提供受影響商戶補助以紓緩其營商負擔，名額 50 個，受惠商戶包括但不限於零售或服務業（及其實體店）、餐飲業、非牟利機構、髮型屋、美容業等。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【青姐話】疫情底 有幾抵？

SHOPLINE創辦人及營運總監劉煦怡表示，目前香港營商環境遭受非常嚴峻的挑戰，希望推出各項支援方案，幫助本地商戶渡過難關。去年政府首次發放消費券時，SHOPLINE香港店家商品成交金額(GMV)按年增長四至七成，訂單總量更錄得六至八成增長，證明消費券有助刺激市民消費。

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈 申請者「爆棚」社署覆唔切 何啟明：盡快安排面試【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩