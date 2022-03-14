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【二手樓價】睇樓一年　樓價一跌即出手　低市價5%買映灣園上車

股樓投資 19:30 2022/03/14

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想買樓除了要對地區精挑細選，入市時機也同樣重要。中原地產朱偉雄表示，映灣園有單位以低市價5%成交，上車客成功低位入市。

成交單位為東涌映灣園5座高層B室，實用面積734平方呎，三房套房間隔，享開揚園景。單位於1月叫價980萬元放售，2月降價至950萬元，經議價後，最終以902萬元成交，實用呎價12,289元，較同類單位造價低約5%。

朱偉雄指，買家為上車客，睇樓已一年，見第五波疫情下樓價見回調，加上外圍政經不穩、股市波動等因素下，部份業主進一步擴闊議價空間，遂把握機會趕緊入市。據悉，原業主於2010年11月以383萬元買入單位，自住11年多轉售，帳面獲利519萬元，單位期內升值約1.4倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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