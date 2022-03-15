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俄外長情婦曝光 拉夫羅夫「繼女」英豪宅外有示威

環球社會熱點 08:05 2022/03/15

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歐美因應俄烏戰爭制裁俄羅斯外長拉夫羅夫。英媒近日披露拉夫羅夫的情婦斯維拉娜身份，「繼女」Polina長居英國，而Polina在21歲時已斥資400萬英鎊（約4,085萬港元）購入倫敦豪宅。早前有民眾於Polina的豪宅門外示威，更有英國國會議員敦促政府制裁斯維拉娜母女。

【烏克蘭戰爭】英男星有意接待難民 政府每月發3566資助 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，現年51歲的俄羅斯女子斯維拉娜（Svetlana）為71歲的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的情婦，兩人據報已交往約20年。

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國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計劃」（Organized Crime and Corruption Reporting Project）指，斯維拉娜屬俄羅斯外交部非普通官僚。

而俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（ Alexei Navalny）經營的反腐敗基金會FBK聲稱，斯維拉娜幾乎每次都會陪伴拉夫羅夫外訪，更乘坐俄羅斯公務機最少60次。

據悉，斯維拉娜的姓氏為Polyakova，但她有時會使用拉夫羅夫姓氏的女性姓氏拉夫羅娃（Lavrova）。

俄富豪遭制裁倫敦行宮曝光 英媒：規模僅次白金漢宮 【下一頁】

斯維拉娜的女兒Polina現年26歲，5年前一筆過斥資400萬英鎊於倫敦肯辛頓購入一個豪宅單位。

據悉，Polina少年時入讀布里斯托一間私立寄宿學校，其後分別於英國羅浮堡大學 （Loughborough University）及倫敦帝國理工學院畢業。

Polina於倫敦過著富貴的生活，早前有部分民眾就到她的豪宅門外示威。有人舉著寫有「你阿爸係殺人犯」（your dad’s a murderer）的標語，而保安則拒絕透露她是否還身在倫敦。

英國國會議員Chris Bryant及Layla Moran，早前更呼籲政府制裁斯維拉娜母女及其他俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的親信。

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責任編輯：鄭錦玲

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