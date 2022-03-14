▲ 【港股地震】麥樸思：美制裁在俄華企成中國股市最大隱憂 外交部批美國散播假消息

港股、A股周一表現遠遜環球主要股市，連環利淡消息中，包括有報道指俄羅斯請求中國為其在烏克蘭的戰爭提供援助。具「新興市場之父」稱譽的麥樸思（Mark Mobius）回應外電查詢稱，若美國制裁在俄羅斯營運的中國企業，將是中國股票投資者最大擔憂。

麥樸思稱，「大家都記得重倉俄羅斯股票的投資者損失多少錢，也記得中國股票投資者在中國政府的監管整頓行動下，損失了多少錢。」麥樸思續稱，如果美國制裁俄羅斯波及中國，中概股ADR的跌勢可能會變得更加糟糕，但整體情況依然不明朗。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美發動金融、經濟制裁，多家歐美以至日資企業已淡出或暫停俄羅斯業務，時有消息指俄羅斯加快使用中資金融等服務。

對於有外電引述匿名的美方官員，聲稱俄羅斯尋求中方軍事或經濟支持，中國外交部發言人趙立堅在周一記者會表示，近期美方在烏克蘭問題上接二連三的散佈針對中國的虛假信息，批評「用心險惡」，重申中方立場是勸和促談，推動外交解決，而不是火上澆油。

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