  • 24°C
香港時間 : 2022314日 (一) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股地震】麥樸思：美制裁在俄華企成中國股市最大隱憂　外交部批美國散播假消息

股市 19:04 2022/03/14

分享：

【港股地震】麥樸思：美制裁在俄華企成中國股市最大隱憂　外交部批美國散播假消息

港股、A股周一表現遠遜環球主要股市，連環利淡消息中，包括有報道指俄羅斯請求中國為其在烏克蘭的戰爭提供援助。具「新興市場之父」稱譽的麥樸思（Mark Mobius）回應外電查詢稱，若美國制裁在俄羅斯營運的中國企業，將是中國股票投資者最大擔憂。

麥樸思稱，「大家都記得重倉俄羅斯股票的投資者損失多少錢，也記得中國股票投資者在中國政府的監管整頓行動下，損失了多少錢。」麥樸思續稱，如果美國制裁俄羅斯波及中國，中概股ADR的跌勢可能會變得更加糟糕，但整體情況依然不明朗。

麥樸思上周曾稱歐美制裁俄羅斯，中國將成最大贏家，且看好中資股反彈，詳情可見【下一頁】

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美發動金融、經濟制裁，多家歐美以至日資企業已淡出或暫停俄羅斯業務，時有消息指俄羅斯加快使用中資金融等服務。

對於有外電引述匿名的美方官員，聲稱俄羅斯尋求中方軍事或經濟支持，中國外交部發言人趙立堅在周一記者會表示，近期美方在烏克蘭問題上接二連三的散佈針對中國的虛假信息，批評「用心險惡」，重申中方立場是勸和促談，推動外交解決，而不是火上澆油。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【港股地震】高盛降中資股目標估值　潛在上漲空間仍近3成

【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率

【港股夜期+北水】夜期升33點　北水加碼吸65億買騰訊美團（不斷更新）

港股 制裁 中國概念股 烏克蘭 俄羅斯

上一篇文章

【渣打2888】渣打風險總監據報將卸任　集團委獵頭公司物色人選

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【港股夜期+北水】夜期升33點　北水加碼吸65億買騰訊美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】夜期升33點　北水加碼吸65億買騰訊美團（不斷更新）
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一　短期接飛刀屬冒進輕率
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款