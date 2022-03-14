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【香港地震】天文台指不影響建築物結構 本港環境輻射水平維持正常

理財智慧 19:47 2022/03/14

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今日（14日）凌晨2時29分，中國東南部近岸發生了一次4.1級地震，距離香港東北偏東約92公里，香港市民普遍均感到震動，甚至因此而在夢中驚醒，截至今早8時，共有超過1萬名市民向天文台報告。部分市民批評天文台在今次事件「後知後覺」，亦有市民對地震接近大亞灣核電廠表達擔憂，天文台對此在今日傍晚發文一一解釋。

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天文台在回應遲遲未有發放地震資訊時指出，天文台的地震監測數據處理系統，實時收集本地與全球地震台網的數據，可以在幾分鐘後計算出地震時間、「震級」、「震中」等。今早地震的「震級」為4.1級，而天文台一般在「震級」達5.0級或以上會發出地震速報。

今早涉及的「本地有感地震」，即有市民感受到震動，除了上述地震資訊外，天文台亦需要分析香港所感受到的「烈度」，包括分析市民報告的資料，例如市民報告的位置分布、震動程度等，因此需要一些時間。

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天文台亦補充，以現時全世界的科學和技術水平，並未能夠準確預測地震，不可能在地震前作出預警。由於香港距離大型地震帶（例如環太平洋地震帶）超過幾百公里，發生大地震的風險很微。

天文台補充，「有感地震」自1979年天文台設立短週期地震監測網至今，天文台一共錄得85次本地有感地震，平均每年約2次。

至於有市民擔憂，是次地震對大亞灣核電設施會否構成影響，天文台指今早地震的震級為4.1級，雖然令很多市民都感受到震動，但其實並非屬於強地震，對一般建築物結構不會構成影響。根據天文台在香港12個輻射監測站的數據，本港環境輻射水平過去24小時一直都維持正常。

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責任編輯：嚴浩文

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