新西蘭男子一條問題 引發網民熱烈討論

新西蘭一名男子與朋友因一個問題爭持不下，遂在網上發起投票收集意見。豈料文章一炮而紅，吸引逾22萬人投票，甚至令投票被平台取消。男子對結果感到非常驚訝，坦言不明白為何能吸引如此多網民參與。

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現年37歲的奧克蘭（Auckland）居民尼克遜（Ryan Nixon）在家觀看球賽期間，1個朋友在群組聊天中提出問題，世界上究竟是門還是轆的數目比較多。由於大家為問題爭執不下，尼克遜決定在社交平台Twitter上設立投票詢問意見，他亦認同是次或是最愚蠢的辯論。

尼克遜在Twitter僅擁約1,500名追蹤者，他看到有100人參與投票已非常興奮。翌日周日（13日）打完一輪高爾夫球後，尼克遜發現投票已有1.4萬人參與，文章其後更獲得新西蘭藝人Jemaine Clement轉載，參與人數飆升。尼克遜周一（14日）更收到通知，因為參與人數過多，投票正式結束。

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投票最終獲得逾22.3萬人參與，逾9,000次轉發，但僅得不足2,500條評論。結果顯示，53.6%投票人士認為世界上擁有轆的數目較多。但事情並未告一段落，相關調查繼續在TikTok等其他社交平台被人廣為討論。

尼克遜表示，問題其實已在網上流傳一段時間，但不知道為何現時才引發如此大的迴響。他直言，獲得百萬分之一的網民參與投票簡直荒謬，無法解釋情況。他僅指現今很多問題只要在網上稍作搜尋便能獲得答案，而是次問題奇妙之處正是沒有答案，即使有亦需要花費大量時間獲得，很高興投票為各地民眾創造一些娛樂。

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責任編輯：李俊儀