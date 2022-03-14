【有相睇】怕全民強檢阻買樓加速入市　608萬買牛池灣居屋　齊裝三房夠實用

政府早前研究全民檢測，雖其後表示未有能力於短期內推行，仍有上車客怕可能實行「禁足」而趕入市。

富誠地產鄭穗香表示，牛池灣居屋屋苑嘉峰臺有3房單位成交，單位為第1座高層G室，實用面積582平方呎，單位座向東北，望苑內園景及山景，日前以608萬元（綠表價）成交，實用呎價10,447元。代理指，白表買家恐全民強檢阻上車，即睇即買，擬於「禁足」前衝刺入市，單位放盤兩週內速獲接棒。

單位圖片（由代理提供）

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據悉，原業主於2007年12月以173萬元購入，持有單位15年，是次轉手賬面獲利約435萬元，期間升值約2.5倍。

資料顯示，嘉峰臺位於牛池灣瓊東街8號，為私人參建居屋，於2003年落成，曾為九龍綠表居屋「樓王」。

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