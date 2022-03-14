【俄烏局勢】日本下令嚴禁加密貨幣交易所與俄羅斯受制裁目標交易 違者最高監禁3年或罰100萬日元

俄烏戰爭持續，多國對俄羅斯實施制裁，比特幣等加密貨幣隨即成為俄羅斯資產避風港之一，有外電表示，日本周一（14日）要求加密貨幣交易所不要處理涉及俄羅斯資產凍結目標的加密資產交易。

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日本金融廳表示，加密貨幣交易所未經授權向受制裁目標交易款項，例如加密貨幣及非同質化代幣NFT等數碼資產，將面臨最高3年的監禁或罰款100萬日元。

上周五，G7發表聲明將加強限制俄羅斯使用加密資產轉移財富，擔心受資產凍結的俄羅斯目標利用加密貨幣，避開有關的金融制裁。日本金融廳表示，有關決定是維持G7方向。日本金融廳及財政部稱，將共同加強措施，防止利用加密資產違反制裁轉移資金。

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責任編輯：羅浩濂