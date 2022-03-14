【俄烏局勢】IMF：俄羅斯有債務違約風險 但不會引發全球金融危機

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周日（13日）表示，俄羅斯入侵烏克蘭受到西方國家前所未有的制裁，俄羅斯可能會出現債務違約，但預計不會引發全球金融危機。

格奧爾基耶娃在接受外媒採訪時表示，美國和其他民主國家實施的制裁，已對俄羅斯經濟產生嚴重影響，並將導致當地經濟在今年嚴重衰退。她指出，戰爭和制裁還將對依賴俄羅斯能源供應的鄰國產生重大溢出效應，導致一波可與第二次世界大戰相比的難民潮。

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格奧爾基耶娃認為，制裁限制了俄羅斯獲取資源和償還債務的能力，意味著俄羅斯違約不再是不可能。但當被問及違約是否會引發全球金融危機時，她則表示，「目前還不會。」她指出，銀行對俄羅斯的風險敞口總額約為1,200億美元，雖然並不少，但並不具有系統重要性。

上周IMF批准向烏克蘭提供14億美元緊急援助資金，格奧爾基耶娃表示，這筆資金存放在一個只有烏克蘭政府才能使用的特殊賬戶中，就算俄羅斯贏得戰爭並扶植新政府，也無法動用這筆資金。

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責任編輯：黃苑筠