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【疫市營商】市民轉往私人營地、提早買夏天用具　露營用品商戶：生意額增1倍

商業 11:00 2022/03/15

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疫情下政府露營場所關閉，不少市民轉到私人營地露營作消遣活動，加上提早為夏天用具入貨，帶動相關用品銷情。

疫情下政府露營場所關閉，不少市民轉到私人營地露營作消遣活動，加上提早為夏天用具入貨，帶動相關用品銷情。有商戶負責人稱，疫下新手客戶大增，今年的生意額按年增約1倍。

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山積戶外用品負責人葉小姐稱，由於解除封關日子遙遙無期，市民無法外遊，不少人選擇上山露營代替。今年的銷情比去年更佳，生意額增約1倍，市民消費意欲強。

新手一般於一間商店買整副套裝

她提到，近期不少客人為露營新手，一般於一間商店買整副套裝，睡眠裝備最受歡迎。人均消費視乎所選的品牌產地同款式而定，低至幾百，多至幾千。

葉指出，公共營地關閉對其生意未做成太大影響，仍有二人一組的客人去私人營地，亦有部分消費者提前更換舊裝備，和入手夏天用品以方便日後營地重開時使用。

她稱，售賣露營用品的策略不外乎於按假期節日推出優惠，以及按季節出新產品，例如天氣炎熱便增賣風扇、冰袋。

大熱產品包括暖爐、餐具以及天幕

民族風露營用品負責人則透露，疫情下市民未能光臨門市選購，人均消費約800至元1000元。負責人表示，政府的露營場所關閉近兩年，有不少顧客反映擔心違反防疫條例，故近期的消費多為事先購買或打算待放寬後才大量消費。

另外，亦提到消費者對露營的要求比以往高，加上產品日新月異，很多顧客追求高質素的露營產品，甚至更頻繁替換產品。該企的大熱產品包括暖爐、餐具以及天幕。

為了配合疫下環境，該企選擇以短片介紹產品並推出相關優惠，吸引在家的顧客選購適宜的露營用品。

【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%

記者：李智美

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