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【科技趣聞】打破傳統設計　Yamaha電單車和管樂器造型滑鼠登場（多圖）

科技 19:00 2022/03/14

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雖然兩款滑鼠外型十分獨特，但Yamaha並未有計劃將它們商品化。

Yamaha近年積極拓展不同的領域，不論在飛機引擎、電單車還是樂器，都可以看到Yamaha的身影。而Yamaha近日更宣布要進軍科技產品界，發布兩款以電單車和管樂器為設計靈感的概念滑鼠。

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Yamaha Design Laboratory最近在Instagram上發表兩款滑鼠的圖片，是Yamaha結合 Yamaha Motor名為「Two Yamahas One Passion」的設計。管樂器造型滑鼠的設計，代表著電子產品中訊號傳達如同管樂器中空氣在銅管內流動，表達了看似平靜硬件結構其實內部正在進行各種繁複的工作。當按下左右鍵時會有演奏的感覺，按鍵聲就像樂器活塞閥將空氣排出。
 

    點擊圖片放大
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    +3

 
至於電單車滑鼠採用粗獷的外觀，讓操作滑鼠時更具動感。據悉，Yamaha更將電單車的引擎概念投射到滑鼠的光學感應器上，讓用戶在使用時，會感到自己正在控制車輛。雖然兩款滑鼠外型十分獨特，但Yamaha並未有計劃將它們商品化。

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責任編輯：廖淑瑩

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