【國際油價】花旗：油價升越130美元反不利中石油　更看好一隻油田服務股

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中國平安2318公布業績前現死亡交叉博唔過？ (有片)
國際油價於高位徘徊，花旗認為，隨油價超越130美元，中石油 （00857） 再不是油價最好的油價代替品（proxy），因發改委會不會再容許汽油及柴油加價，中石油盈利也會因煉化毛利率下降而受損，該行反而更看好油價高啤打股中海油服 （02883） 。
花旗稱，當油價高於85美元時，內地石油特別收益金（俗稱暴利稅）高達40%，將會損害上游業務的盈利能力，同時基於汽油及柴油等成品油價不會再上調，意味煉化企業需要承受油價成本增加的風險，並會導致毛利率下調。
「當油價升越130美元時，每升1美元，中石油毛利率會減少0.6美元或5.3元人民幣，中石化 （00386） 毛利率則會減少0.5美元或6.3元人民幣，抵銷油價上升對勘探及開發業務的0.6美元或3.5元人民幣的貢獻。」
花旗調升今年布蘭特期油預測，由69美元升至89美元，明年預測由56美元升至59美元，中石油及中石化今年盈利預測調升8%至69%，明年則調升15%至44%，並調高中石油目標價26%至3.4元。
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