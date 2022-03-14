【物流供應】珠港跨境貨運將加強閉環管理 港珠澳大橋日限150車次

廣東省珠海市口岸局周日（13日）發布關於加強珠港跨境貨物運輸閉環管理的通告，由星期一（14日）凌晨零時起，將會針對經港珠澳大橋公路口岸出入境的粵港跨境貨物運輸，跨境貨車目的地管理以及跨境貨運進行嚴格管理，並實施集中接駁，加大處理違規力度。

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珠海、中山、江門和陽江4地市企業提供粵港跨境貨運服務的跨境貨車，可經港珠澳大橋公路口岸入境，但在入境後不得前往目的地以外地市作業，只限經港珠澳大橋公路口岸出境回港，跨境司機要當日往返、不准留宿。如違反規定或其他疫情防控措施的跨境貨車司機，將被暫停或取消豁免資格，甚至追究法律責任。受限於港珠澳大橋功能和香港口岸檢疫配套設施，危化品、禽畜類等產品不能經港珠澳大橋跨境運輸。

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此外，在港珠澳大橋公路口岸目前每日入境貨車數量的基礎上，嚴格控制入境車次，落實配額管理，每日不超過150車次。目的地所在市口岸專班提前一天向珠海市口岸專班為作業車輛報備，未報備的一律不准入境。

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記者：鄭日棱