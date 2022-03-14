  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【物流供應】珠港跨境貨運將加強閉環管理 港珠澳大橋日限150車次

理財智慧 18:29 2022/03/14

分享：

廣東省珠海市口岸局周日（13日）發布關於加強珠港跨境貨物運輸閉環管理的通告，由星期一（14日）凌晨零時起，將會針對經港珠澳大橋公路口岸出入境的粵港跨境貨物運輸，跨境貨車目的地管理以及跨境貨運進行嚴格管理，並實施集中接駁，加大處理違規力度。

【有相睇】新地康城站半新盤晉海　竟誕蝕讓　3年多貶值逾140萬【下一頁

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

珠海、中山、江門和陽江4地市企業提供粵港跨境貨運服務的跨境貨車，可經港珠澳大橋公路口岸入境，但在入境後不得前往目的地以外地市作業，只限經港珠澳大橋公路口岸出境回港，跨境司機要當日往返、不准留宿。如違反規定或其他疫情防控措施的跨境貨車司機，將被暫停或取消豁免資格，甚至追究法律責任。受限於港珠澳大橋功能和香港口岸檢疫配套設施，危化品、禽畜類等產品不能經港珠澳大橋跨境運輸。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

此外，在港珠澳大橋公路口岸目前每日入境貨車數量的基礎上，嚴格控制入境車次，落實配額管理，每日不超過150車次。目的地所在市口岸專班提前一天向珠海市口岸專班為作業車輛報備，未報備的一律不准入境。

【在家防疫優惠】以livi Mastercard於網上或門市消費　可享居家生活、電子產品、家電等各項優惠【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
疫情 出入境管制 廣東省 香港 運輸 港珠澳大橋

下一篇文章

【通貨膨脹】Elon Musk：Tesla和SpaceX面臨巨大的通脹壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款