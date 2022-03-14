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【Apple】停贈充電頭與有線耳機更有利？　外媒：蘋果已節省510億

科技 17:59 2022/03/14

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據英國《每日郵報》報道指，蘋果在宣布新環保政策後，全球已售出1.9億部的iPhone。而少了充電器與有線耳機，iPhone的外盒體積變小，更可降低運輸成本，蘋果兩年間所省下的成本可能高達50億英鎊（約510億港元）。

蘋果（Apple）推出iPhone 12系列機款時表示，為了顧及環保，在iPhone盒內不再附送充電插頭及有線耳機。到底該措施可以為蘋果省下多少錢呢？有外媒指出，截至目前已為蘋果節省約50億英鎊（約510億港元）。

【蘋果動向】iPhone 14芯片各有不同？ 分析師爆料：兩大機款升級至A16芯片

據英國《每日郵報》報道指，蘋果在宣布新環保政策後，全球已售出1.9億部的iPhone。而少了充電器與有線耳機，iPhone的外盒體積變小，更可降低運輸成本，蘋果兩年間所省下的成本可能高達50億英鎊（約510億港元），且還可能有額外2.25億英鎊（約22.99億港元）的配件收益。 

【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光 效能評分竟與iPhone 13接近？

蘋果則聲稱，該措施每年可以減少200萬頓的碳排放，相當於減少了50萬輛汽車在路上排出的廢氣。不過此做法亦受到外界批評，認為蘋果不再附贈充電器與有線耳機，但兩樣產品的個別零售價並沒有因而降低，節省的成本也沒有反映在售價上，或對消費者不公。

【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場 桌面電腦Mac Studio搭載新芯片  

責任編輯：廖淑瑩

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