【Apple】停贈充電頭與有線耳機更有利？　外媒：蘋果已節省510億

▲ 據英國《每日郵報》報道指，蘋果在宣布新環保政策後，全球已售出1.9億部的iPhone。而少了充電器與有線耳機，iPhone的外盒體積變小，更可降低運輸成本，蘋果兩年間所省下的成本可能高達50億英鎊（約510億港元）。

蘋果（Apple）推出iPhone 12系列機款時表示，為了顧及環保，在iPhone盒內不再附送充電插頭及有線耳機。到底該措施可以為蘋果省下多少錢呢？有外媒指出，截至目前已為蘋果節省約50億英鎊（約510億港元）。

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據英國《每日郵報》報道指，蘋果在宣布新環保政策後，全球已售出1.9億部的iPhone。而少了充電器與有線耳機，iPhone的外盒體積變小，更可降低運輸成本，蘋果兩年間所省下的成本可能高達50億英鎊（約510億港元），且還可能有額外2.25億英鎊（約22.99億港元）的配件收益。

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蘋果則聲稱，該措施每年可以減少200萬頓的碳排放，相當於減少了50萬輛汽車在路上排出的廢氣。不過此做法亦受到外界批評，認為蘋果不再附贈充電器與有線耳機，但兩樣產品的個別零售價並沒有因而降低，節省的成本也沒有反映在售價上，或對消費者不公。

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責任編輯：廖淑瑩