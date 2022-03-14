【烏克蘭戰爭】馬莎等英企 向烏難民提供1萬個職位

俄烏戰爭爆發以來，已有超過250萬烏克蘭難民逃離至其他國家。馬莎百貨（Marks & Spencer）等數十間英企組成團體，宣布向烏克蘭難民提供約1萬個職位。負責人更表明雖然英國正經歷勞動力短缺情況，但今次提供約萬個職位完全是出於人道主義理由。

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企業Enterprise Alumni行政總裁Emma Sinclair負責率領這個團體，Marks & Spencer 、Asos、Lush、Robert Walters等多間大型企業都有響應行動，合共為烏克蘭難民提供1萬個職位。

這些企業除了協助烏克蘭難民在英國工作之外，更會幫助他們尋覓居所和學習英文，讓難民能夠適應在英國的生活。

Emma Sinclair表示，英國雖然正經歷疫情及脫歐後的勞動力短缺情況，但參與計劃的企業純粹是無私協助難民。

她指上述公司每周都有數以千計的職位空缺等候填補，又形容人性本善，企業眼見難民人數持續增加，所以希望聘用難民為他們提供即時幫助。

有份參與計劃的連鎖超市龍頭Tesco，會於中歐地區為難民提供約1,400個職位。Tesco更特別設立烏克蘭語招聘熱線，並會為成功求職者提供語言培訓。

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超過250萬難民逃離烏克蘭，歐盟國家早前宣布批准烏克蘭難民3年內免簽證入境。而英國則沒有放寬烏克蘭難民免簽證入境，英國政府透露已經向3,000名烏克蘭難民提供簽證。

英國政府發言人表示，他們與烏克蘭人肩並肩站在一起，因此放寬持有效烏克蘭護照人士申請簽證逗留英國。當局正擴大處理簽證申請能力至每周1.3萬個申請，於歐盟部署額外工作人員及開通全天候服務熱線，確保有需要人士可預約申請簽證。

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責任編輯：鄭錦玲