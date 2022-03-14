【MPF】積金評級：2月強積金錄50億元資金淨流入　估計與可扣稅自願性供款有關

▲ 積金評級指，2月強積金錄50億元資金淨流入，估計與可扣稅自願性供款有關。

積金評級公佈，2月份強積金錄得強勁的資金淨流入，總額估算約為50 億元，以月計是自2018年以來第三大淨流入。2月份的資金淨流入較歷來平均每月估算約43億元高出17%。450萬名強積金成員的平均賬戶結餘繼續下跌至約 248,600元，按月跌幅約為4,600元。以2022年起計，平均賬戶結餘則下跌了約11,500元，是自2020年11月以來首次跌穿 250,000元。

截至2月底，強積金總資產約為1.13萬億港元，是自2020年11月以來最低水平。積金評級主席叢川普（Francis Chung）指，儘管全球前景仍未明朗，依然有強勁資金流入強積金體系内。他續指，2月份高於平均水平的資金淨流入，很大部分是透過開納或加注「可扣稅自願性供款」戶口所致。他解釋，評稅年度即將結束，而「可扣稅自願性供款」（TVC）戶口給予強積金成員十分優惠的扣稅方案為將來退休作儲蓄，

積金評級又預計，強積金成員將繼續由美股及歐洲股票轉移至其他的資產類別。 叢川普又提到，在強積金内的中國及香港股票一直以來受追捧，但今年年初以來香港股市表現強差人意，或會導致資金流走。

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