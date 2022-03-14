▲ 【港股地震】恒生科指插水11% 南方東英科指相關ETF單日吸7.3億

恒生指數失守20000點，科網股繼續成重災區，恒生科技指數全日大跌468點或11%，不過續有大戶循ETF在大跌市中「撈底」。南方東英表示，旗下兩家恒生科指相關產品—南方東英恒生科技指數ETF （03033） 及南方東英恒生科技指數每日杠槓 （2x） 產品 （07266） ，今日分別獲4.6億元、2.7億元認購。

雖然中資科網股近期持續弱勢，南方東英指出，旗下科指ETF 3033上周獲認購1.58億份，創下2020年9月以來單周最大增長，也是連續4周吸資，近一個月份額增長18%至30.6億份，最新規模約為130億港元。

南方東英：暫不建議「抄底」心態入市

科網股近期利淡消息不絕，單計今日就有科網重鎮深圳「封城」，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 傳出裁員，騰訊微信支付傳遭人行重罰。

南方東英指，目前防疫、房地產、產業政策基本沒有什麼新的轉向，市場朝著較不利方向去演繹，跌市是意料之中，若內地接下來沒有一定的寬鬆政策，中國經濟增速可能繼續低於美國。該行指，雖然現在股市價格是在底部區間，但還需要時間去調整，建議投資者儘量不要懷著抄底的心態去買，需要待全球危機有所緩和、經濟重回正軌，市場重新聚焦於科技股實力和價值，才有望轉危為機。

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洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一 短期接飛刀屬冒進輕率，可見【下一頁】

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