  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股地震】恒生科指插水11%　南方東英科指相關ETF單日吸7.3億

股市 17:47 2022/03/14

分享：

【港股地震】恒生科指插水11%　南方東英科指相關ETF單日吸7.3億

恒生指數失守20000點，科網股繼續成重災區，恒生科技指數全日大跌468點或11%，不過續有大戶循ETF在大跌市中「撈底」。南方東英表示，旗下兩家恒生科指相關產品—南方東英恒生科技指數ETF （03033） 及南方東英恒生科技指數每日杠槓 （2x） 產品 （07266） ，今日分別獲4.6億元、2.7億元認購。

雖然中資科網股近期持續弱勢，南方東英指出，旗下科指ETF 3033上周獲認購1.58億份，創下2020年9月以來單周最大增長，也是連續4周吸資，近一個月份額增長18%至30.6億份，最新規模約為130億港元。

微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」 騰訊股價尾市插一成，可見【下一頁】

南方東英：暫不建議「抄底」心態入市

科網股近期利淡消息不絕，單計今日就有科網重鎮深圳「封城」，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 傳出裁員，騰訊微信支付傳遭人行重罰。

南方東英指，目前防疫、房地產、產業政策基本沒有什麼新的轉向，市場朝著較不利方向去演繹，跌市是意料之中，若內地接下來沒有一定的寬鬆政策，中國經濟增速可能繼續低於美國。該行指，雖然現在股市價格是在底部區間，但還需要時間去調整，建議投資者儘量不要懷著抄底的心態去買，需要待全球危機有所緩和、經濟重回正軌，市場重新聚焦於科技股實力和價值，才有望轉危為機。

**恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析**

洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一 短期接飛刀屬冒進輕率，可見【下一頁】

相關文章：

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

【深圳全民檢測】深圳封城一周　騰訊要求區內所有員工在家工作　當地印刷電路板工廠被逼停運

【重拳監管】網信辦就《未成年人網絡保護條例》再徵求意見　要求合理限制未成年人消費行為　騰訊、網易、B站齊走弱

【港股市況】金融股跌市表現相對硬淨　恒生升2.64%成升幅最大藍籌

【港股地震】高盛降中資股目標估值　潛在上漲空間仍近3成

ETF 撈底 恒生科技指數 微信支付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【投資中國】澳洲養老基金退出中國市場　以避開共同富裕對股市及商業市場打擊
【投資中國】澳洲養老基金退出中國市場　以避開共同富裕對股市及商業市場打擊
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款