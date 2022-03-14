【國泰危機】國泰航空2月貨運量跌21%、客運回升　內地疫情成新挑戰、已運1300萬套快速檢測抵港

▲ 【國泰危機】國泰航空2月貨運量跌21%、客運回升 料3月香港出口量受壓、已運1300萬套快速檢測抵港

國泰航空 （00293） 公布2月客、貨運量數據，在客運業務幾陷停頓下，貨運業務成國泰航空收益主要來源。然而，受限機組人員檢疫措施，國泰航空2月只營運疫情前25%貨運運力，按年跌54%。國泰航空全月貨運量按年跌21%至6.5萬噸，更反映收入水平的貨運量指標「貨物收入噸千米數」更按年跌53%。

總計首兩個月，國泰載貨量較去年同期下跌27%，運力下跌59%，而貨物收入噸千米數則下跌60%。

客運方面，國泰航空2月載客量按年回升48%至31,253人次，但只屬2019年同期的1.1%，更反映收入水平的客運量指標「收入乘客千米數」僅按年升5%，全月客運運力只及疫情前1.6%。

國泰航空1月客運受惠留學生需求 內地疫情成客運新限制

國泰顧客及商務總裁林紹波稱，香港實施的旅遊及營運規限持續影響國泰客運運力，2月份的客運運力較疫情前水平不足2%，按月減少約28%。林紹波提到，上月內地與香港的留學生前往澳洲的需求亦見增長， 因此上月的乘客量較1月有所增加，載客率上升至近48%。

但林紹波稱，原本預期3月客運需求多集中於往來內地航線，然而內地當局因防控疫情而實施更嚴格的客運運力限制措施，加上香港現有的旅遊限制仍然持續，預期3月份的客運需求將不會有顯著的復甦跡象。

貨運農曆新年後復甦遜預期 復飛美國3機場

貨運方面，林紹波稱，香港疫情升溫，導致本地市場需求減少，而且農曆新年過後，由亞洲前往長途航點的需求復甦步伐亦較市場預期緩慢，但亞洲區域航線仍強勁，截至2月底，已運載超過1,300萬套快速抗原測試劑到香港。

林紹波稱，長途貨運航班的營運能力持續受壓下，已重新部署前往北亞和印度次大陸的貨機航班，國泰亦已恢復了前往美國亞特蘭大、休斯敦和邁阿密的貨機航班，預計3月份由香港運載的出口貨量將仍受壓，但其他市場的需求轉強，公司團隊將全力捕捉市場契機。

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