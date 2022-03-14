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【房屋政策】房委會通過凍結下年度公屋入息限額 資產限額將上調2.5%

理財智慧 17:54 2022/03/14

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房委會資助房屋小組委員會於本日（14日）通過2022/23年度公屋入息及資產限額檢討結果，所有家庭人數住戶的入息限額將會凍結在現行水平，而資產限額則會按既定機制上調2.5%。

【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元【下一頁

【青姐話】疫情底 有幾抵？

房委會發言人表示，根據既定公式計算，在2022/23年度，所有家庭人數住戶的入息限額皆下跌。相比2021/22年度，整體跌幅為2.8%。因應前所未有的新冠疫情及帶來的經濟衝擊，在釐定2022/23年度公屋入息限額時需作出特別考慮，尤其是作為公屋目標群組的低收入家庭的生計受到嚴重影響。鑑於特殊情況，小組委員會認為有理由作出例外處理。

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

經檢討後的公屋入息和資產限額將會在下月1日起生效，1人家庭入息限額為12,940元，資產限額為27.3萬元，而4人家庭的規定則分別為30950元和56.2萬元。

【求職熱話】社署3萬元請照顧員反應熱烈　申請者「爆棚」社署覆唔切　何啟明：盡快安排面試【下一頁

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記者：鄭日棱

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