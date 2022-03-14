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【過渡房屋】香港路德會再推酒店式過渡房屋項目　即日起接受申請　月租3,700元起

理財智慧 21:26 2022/03/14

分享：

香港路德會今日（14日）公布，再度推出位於深水埗區的第二個酒店式過渡房屋，今次推出的項目「THE CONCORDIA III - 德薈III」，即日起下午12時接受申請，為正輪候公屋3年或以上，或居住不適切住房人士，提供良好居所和改善生活水平。

是次項目於3月14日中午12:00起正式接受申請 ，合資格之申請者將按其申請次序進行面見和配對單位，如額滿將按申請次序自動加入輪候列。暫准居住期由本月底陸續開始入住，上限3年。

更多單位照片：

    點擊圖片放大
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申請資格：

  • 輪候公屋3年或以上的人士或2人家庭或 
  • 居於惡劣環境或急需社區支援的人士或2人家庭 (*須符合申請公屋入息限額及資產淨值限額）（接受肢體殘障人士申請）

申請方法：

領取或下載表格：

  • 可於深水埗南昌街21-23號王子酒店領取申請表格 
  • 前住香港路德會網站
  • 「德薈III」Facebook專頁下載表格。

1）電郵（電郵地址：u190@hklss.hk

2) 郵寄

3) 親身遞交申請

郵寄及遞交地址：九龍深水埗南昌街 21-23 號王子酒店 「德薈 II」(信封上須註明:申請德薈 III)

「德薈III」位於深⽔埗海壇街164號，提供48個單位，當中包括首設的兩個無障礙單位，附有緊急叫喚鐘提供即時支援及扶手等輔助設施。房屋面積約92平方呎至103平方呎，暫准居住費用由3,700元至4,250元不等，租金已包括免費Wi- Fi。

另外項目地下大堂亦附設共享空間，擺放了微波爐和蒸焗爐供住客使用，期望改善入住家庭的居住環境及提升生活水平。

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撰文 : 陳楚琨

過渡性房屋 公屋 經濟 香港 深水埗 酒店

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