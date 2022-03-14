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【港股市況】金融股跌市表現相對硬淨　恒生升2.64%成升幅最大藍籌

股市 17:31 2022/03/14

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恒指周一大跌逾千點收市，多個版塊重災，美國聯儲局議息前夕，十年期國債孳息率升至接近2.1厘下，本港傳統金融股表現較硬淨，部分藍籌更有升幅，恒生銀行 （00011） 升2.64%，收報144元，更是升幅最大藍籌。中銀香港 （02388） 亦升1.62%，收報28.3元；滙豐 （00005） 升1.54%，收報49.6元。

恒指大跌逾千點【下一頁】

友邦保險 （01299） 升0.39%，非藍籌的宏利金融 （00945） 更升1.57%。渣打集團 （02888） 股價偏軟，跌0.5%。東亞銀行 （00023） 、大新銀行 （02356） 更分別跌0.84%、跌2.07%。

內銀股個別發展，工商銀行 （01398） 升0.44%，建設銀行 （00939） 升0.18%。招商銀行 （03968） 挫4.92%，中國銀行 （03988） 跌0.34%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

 

相關文章：【華置盈警】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年虧損至少32億元　受累投資恒大損手逾百億

相關文章：【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成

港股 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）
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