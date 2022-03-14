【港股市況】金融股跌市表現相對硬淨 恒生升2.64%成升幅最大藍籌
股市 17:31 2022/03/14
恒指周一大跌逾千點收市，多個版塊重災，美國聯儲局議息前夕，十年期國債孳息率升至接近2.1厘下，本港傳統金融股表現較硬淨，部分藍籌更有升幅，恒生銀行 （00011） 升2.64%，收報144元，更是升幅最大藍籌。中銀香港 （02388） 亦升1.62%，收報28.3元；滙豐 （00005） 升1.54%，收報49.6元。
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友邦保險 （01299） 升0.39%，非藍籌的宏利金融 （00945） 更升1.57%。渣打集團 （02888） 股價偏軟，跌0.5%。東亞銀行 （00023） 、大新銀行 （02356） 更分別跌0.84%、跌2.07%。
內銀股個別發展，工商銀行 （01398） 升0.44%，建設銀行 （00939） 升0.18%。招商銀行 （03968） 挫4.92%，中國銀行 （03988） 跌0.34%。
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