美國組TikTok網紅軍隊 控制俄烏戰爭網上輿論

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，各方消息在網上廣為流傳，網絡世界已成第二戰場。美國媒體報道，白宮正與約30位最具影響力的社交媒體TikTok內容創作者（俗稱KOL）合作，在網上控制俄烏戰爭的信息，揚言要用真相對抗假消息。有關KOL會聽取俄烏戰爭匯報，有白宮官員表示，當局正確保他們有能力回答問題。

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美國媒體《福布斯》報道，美國總統拜登（Joe Biden）政府在新冠疫情爆發高峰期時，曾授權撥款予50名活躍在TikTok、YouTuber等社交平台的KOL，在網上組成「KOL軍隊」，鼓勵民眾接種疫苗。現時美國白宮及國家安全委員會高級官員再度重啟計劃，與約30名最具影響力的KOL合作。

相關KOL會接受俄烏戰爭簡報，以及聽取白宮發言人普薩基（Jen Psaki）及美國國家安全委員會顧問米勒（Matt Miller）觀點，白宮官員亦會回答KOL的詢問。據報內容涵蓋人道救援工作、俄羅斯發動核戰可能性等，普薩基更向一眾KOL表示，對付假消息的最好方法就是告知真相。

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白宮數碼戰略總監Rob Flaherty表示，TikTok是一個十分重要的最新消息來源，網上受眾達數百萬人。他上周五（11日）在社交平台Twitter上表示，透過網上內容創作者了解俄烏戰爭的人數十分驚人，當局非常重視情況，正努力確保有關KOL有能力回答網民問題。

《華盛頓郵報》引述在TikTok上擁有53.4萬名追蹤者的年輕KOL Kahlil Green報道，新一代年輕人正從TikTok獲取所有信息，TikTok已成年輕人搜尋和了解新事物的首選工具，對白宮的邀請不感意外。

《福布斯》報道指，在TikTok上擁有100萬名追蹤者，每月可賺取1,000（約7,800港元）至3萬美元（約23.4萬港元），部分人士更靠製作TikTok影片為生，著名品牌戶亦會和KOL合作，向觀眾推廣產品。

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責任編輯：李俊儀