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【有相睇】鍾情高層望海近地鐵　君傲灣兩房915萬成交　低銀行估價9%

股樓投資 17:44 2022/03/14

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早前將軍澳樓大受市場歡迎，樓價飛升，皆因市場睇好該區基建配套齊備，具升值潛力。即使遭遇疫情樓價回調，仍有不少買家鍾情該區物業，欲買入自用，比較多個屋苑後揀定最心儀的君傲灣。

利嘉閣地產市務經理趙洛民表示，將軍澳君傲灣剛錄本月首宗成交，單位為2座高層C室，實用面積515平方呎，屬兩房間隔，外望海景及附近樓景。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，原業主由去年7月起叫價1,015萬放售，直至本月初減至945萬，最終以915萬沽出，累積減幅達一成，亦較滙豐銀行估價約995萬元低9%，呎價約17,776元。買家曾對比多個樓盤，包括調景嶺維景灣畔、都會駅等 ，最終因覺得近將軍澳站較方便，且單位有海景，而決定入市君傲灣。

資料顯示，原業主於2007年6月以215萬一手買入單位，現轉手帳面賺約700萬，升值約3.26倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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