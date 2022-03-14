美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況

港股大跌，加上本港疫情嚴重，愈來愈多業主減價賣樓。據美聯物業統計，首季迄今，10大指標屋苑減價放盤數目由去年底約289個，升至目前約800個，勁升約1.77倍，個別屋苑期內減價盤更飆升約3倍，當中不乏過往罕有及惜售的特色戶。（10大屋苑情況見下圖）

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以升幅計，沙田第一城減價盤期內急升3倍，至約120個，排名第一，緊隨其後的太古城，減價盤量亦由年初約40個，升至目前約150個，升幅達2.75倍。

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美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，受疫情及抗疫措施因影響，不排除部分業主短期擱置放盤，而不少仍有意放盤的業主只能在叫價上讓步，以致減價盤數目增加，而減幅亦明顯擴濶，劈價百萬元單位頻現。

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