  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況

股樓投資 17:39 2022/03/14

分享：

港股大跌，加上本港疫情嚴重，愈來愈多業主減價賣樓。據美聯物業統計，首季迄今，10大指標屋苑減價放盤數目由去年底約289個，升至目前約800個，勁升約1.77倍，個別屋苑期內減價盤更飆升約3倍，當中不乏過往罕有及惜售的特色戶。（10大屋苑情況見下圖）

    點擊圖片放大
    +10
    +9

以升幅計，沙田第一城減價盤期內急升3倍，至約120個，排名第一，緊隨其後的太古城，減價盤量亦由年初約40個，升至目前約150個，升幅達2.75倍。

延伸閱讀

全港屋苑大比拼　上月最多獲利登記屋苑排名【下一頁

【二手樓價】九龍區樓價跌最甘　各區熱門屋苑樓價變化一覽【下一頁

同場加映【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明說，受疫情及抗疫措施因影響，不排除部分業主短期擱置放盤，而不少仍有意放盤的業主只能在叫價上讓步，以致減價盤數目增加，而減幅亦明顯擴濶，劈價百萬元單位頻現。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 布少明

上一篇文章

【有相睇】鍾情高層望海近地鐵　君傲灣兩房915萬成交　低銀行估價9%

下一篇文章

【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款