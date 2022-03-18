【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數

每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：長江基建 （01038） 、中電 （00002） 、United States Oil Fund LP（USO.US）。→【即睇買賣策略】

▲ 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US）

3隻股份於今日（2022年3月18日）的前收市價：

長江基建 （01038） ：51.4元（比推介日跌1.3%）

中電 （00002） ：76.1元（比推介日跌1.5%）

United States Oil Fund LP（美：USO）：73.68美元（比推介日跌3.5%）

3隻股份於推介日（2022年3月14日）的前收市價：

長江基建 （01038） ：52.1元

中電 （00002） ：77.3元

United States Oil Fund LP（美：USO）：76.4美元

*美國今周議息怎部署？重溫今早《開市追揸沽》*【按此速睇 - 附time code】