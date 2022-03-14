【烏克蘭戰爭】烏外長稱想避第三世界大戰 西方先提供更多武器

西方國家持續向烏克蘭提供各種援助，協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。烏克蘭外長庫列巴呼籲希望避免第三次世界大戰的西方國家，繼續向烏克蘭供應更多武器才可能避免。他亦促請西方國家，加強制裁俄羅斯。

【烏克蘭戰爭】英指俄封鎖黑海 圖切斷烏海路貿易 【下一頁】

世衛憂慮俄烏戰爭 惡化新冠疫情 【下一頁】

庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter發文，公開向不希望「捲入」（dragged into）第三次世界大戰的國家喊話，指烏克蘭成功反擊俄羅斯的入侵，現時需要西方盟友支持，提供更多武器繼續對抗俄羅斯。

同時，庫列巴呼籲向俄羅斯實施更多制裁，徹底獨立俄羅斯，幫助烏克蘭讓俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的野心落空，如此才可能避免一場更大規模的戰爭。

路透社報稱，部分西方國家憂慮，加大武器援助烏克蘭恐怕會把其他國家拖入戰爭泥沼，包括北約成員國。北約﹑美國及英國等西方國家多次以不欲與俄羅斯直接發生軍事衝突為由，拒絕烏克蘭的部分請求，如設立禁飛區。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培